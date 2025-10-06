Θεσσαλονίκη: Το viral παρκάρισμα μιας Ferrari αξίας 1 εκατ. ευρώ σε πεζοδρόμιο

Η εικόνα μιας Ferrari αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ με το παρκάρισμα πάνω σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε θύελλα σχολίων και φυσικά έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Ένα από τα πιο ακριβά και εντυπωσιακά αυτοκίνητα του κόσμου έγινε viral στη Θεσσαλονίκη, όχι για τις επιδόσεις του, αλλά για το σημείο που πάρκαρε. Μια Ferrari SF90 Stradale, αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, με ελληνικές πινακίδες εντοπίστηκε σταθμευμένη πάνω σε πεζοδρόμιο, σε μια γειτονιά της πόλης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και φυσικά τραβώντας τα φλας των περαστικών, αυτή τη φορά, για τους λάθος λόγους.

Η εικόνα του κόκκινου supercar, με τη χαρακτηριστική σπορ σιλουέτα, να έχει «καβαλήσει» το πεζοδρόμιο, έκανε μέσα σε λίγες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Πολλοί στάθηκαν στο οξύμωρο του να βλέπεις ένα αυτοκίνητο τέτοιας αξίας παρκαρισμένο με τρόπο που σίγουρα δεν ταιριάζει στο ιταλικό μοντέλο.

Η Ferrari SF90 Stradale είναι το πρώτο plug-in hybrid supercar παραγωγής της ιταλικής φίρμας, το οποίο συνδυάζει έναν 4λιτρο twin-turbo V8 κινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά 986 ίππους. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα που εκτοξεύεται από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, διαθέτοντας τετρακίνηση και 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Το όνομα SF90 δεν επιλέχθηκε τυχαία, αφού γιορτάζει τα 90 χρόνια της Scuderia Ferrari, τιμώντας την αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας και τη σύνδεση ανάμεσα στην πίστα και τον δρόμο. Οι εικόνες από τη Θεσσαλονίκη έγιναν αντικείμενο σχολιασμού, με αρκετούς να διακωμωδούν την κατάσταση. Όπως και να ’χει, η Ferrari SF90 Stradale απέδειξε για ακόμη μια φορά πως είτε κινείται είτε παρκάρει, δεν περνά ποτέ απαρατήρητη.

carandmotor.gr