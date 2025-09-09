Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που απείλησε με καραμπίνα ανηλίκους γιατί έκαναν φασαρία

Εντοπίστηκε ο άνδρας που απείλησε με καραμπίνα ανηλίκους στη Θεσσαλονίκη, επειδή έκαναν φασαρία σε πάρκο στην Σταυρούπολη.

Η υπόθεση είδε τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας από τη Θεσσαλονίκη και κατόπιν αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του άνδρα με την καραμπίνα. Πρόκειται για 49χρονο, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν, χθες το πρωί (8.9.2025), τον 49χρονο στο σπίτι του, απ’ όπου κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Με το όπλο αυτό, ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου τούς ανήλικους, προτάσσοντάς το προς το μέρος τους για εκφοβισμό και ζητώντας να κάνουν ησυχία.

Δείτε το βίντεο:

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: newsit.gr