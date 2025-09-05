Θεσσαλονίκη: Τα μωρά το έσκασαν και βγήκαν στο δρόμο - Υπό κράτηση οι γονείς

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί το ζευγάρι που συνελήφθη μετά το περιστατικό με τα δύο ανήλικα αδελφάκια, ηλικίας ενός και δύο ετών, τα οποία εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους στο οδόστρωμα, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 49χρονου Αλβανού και της 22χρονης συντρόφου του, βουλγαρικής καταγωγής, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, παραπέμποντάς τους να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε να παραμείνουν υπό κράτηση.

Το περιστατικό συνέβη στις 9:50 το πρωί της Πέμπτης, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα δύο μωρά – το ένα μάλιστα μπουσουλούσε στο οδόστρωμα – και ειδοποίησε την αστυνομία. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τους γονείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι τα παιδιά ξέφυγαν από την προσοχή της 12χρονης αδελφής της 22χρονης, η οποία είχε αναλάβει να τα προσέχει. Όπως υποστηρίζουν, η ανήλικη άνοιξε την πόρτα του σπιτιού με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια να βγουν μόνα τους στον δρόμο, ενώ οι ίδιοι κοιμόντουσαν και δεν αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr