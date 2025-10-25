Θεσσαλονίκη: Συνταξιούχος έκοψε δεντρολίβανο και κατέληξε στο κρατητήριο!

Σε ολόκληρη περιπέτεια οδήγησε έναν συνταξιούχο στη Θεσσαλονίκη η απόφασή του να κόψει ένα κλαράκι δεντρολίβανο από παρτέρι νοσοκομείου, οδηγώντας τον στο κρατητήριο.

Ο συνταξιούχος που πήγε ως επισκέπτης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη όταν υπάλληλος security τον είδε να κόβει ένα κλαράκι δεντρολίβανο από ένα παρτέρι.

Ο άνδρας, έμεινε σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότερες από επτά ώρες στην αστυνομία μέχρι να αφεθεί ελεύθερος.

Η κίνησή του όμως προκάλεσε την αντίδραση της υπαλλήλου σεκιούριτι που τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Ο 62χρονος μέχρι να τελειώσουν τα διαδικαστικά έμεινε για ώρες στα κρατητήρια, έδωσε αποτυπώματα και φωτογραφήθηκε.

Ο άνδρας που συνελήφθη μετά την καταγγελία του νοσοκομείου για κλοπή δημόσιας περιουσίας, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με τη δικογραφία να διαβιβάζεται σε μεταγενέστερο χρόνο εδώ στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το νοσοκομείο ενημέρωσε εκ των υστέρων την αστυνομία ότι δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της δίωξης του συνταξιούχου.

