Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 50χρονος λογιστής στη Θεσσαλονίκη, μετά την απολογία του, για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφή του, το Σάββατο.

Εις βάρος του καθ’ ομολογία δράστη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο 50χρονος είναι παντρεμένος και έχει δύο ανήλικα παιδιά ενώ η θανούσα ήταν ελεύθερη. Ο κατηγορούμενος υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα στην 4η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι διέπραξε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής. Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε και εξυπηρετούσε την αδελφή του, επί χρόνια, καθώς η ίδια δεν είχε δική της οικογένεια.

Το πρωί του Σαββάτου, ο κατηγορούμενος μετέφερε την 59χρονη στο σπίτι της, από το νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» όπου είχε νοσηλευτεί καθώς είχε υποστεί ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η 59χρονη φέρεται πως του έκανε έντονες παρατηρήσεις , τον εξύβριζε και του μιλούσε υποτιμητικά ενώ αυτή η συμπεριφορά ήταν επαναλαμβανόμενη και χρόνια.

Μόλις επέστρεψαν από το νοσοκομείο την ανέβασε στο σπίτι και τηλεφώνησε στη γυναίκα του να της πει ότι θα μένει περισσότερη ώρα με την αδελφή του για να τη φροντίσει. Ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας λογομάχησε με τη σύζυγό η οποία στην κατάθεση της ανέφερε ότι είχε 5 χρόνια να μιλήσει στη κουνιάδα της.

Ύστερα από αυτό το τηλεφώνημα ο 50χρονος δέχτηκε και έντονες παρατηρήσεις από την 59χρονη η οποία συνήθιζε να συμπεριφέρεται έτσι απέναντι στον μικρότερο αδελφό της, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Μεταξύ άλλων, φέρεται πως τον μάλωσε γιατί πάτησε με τις κάλτσες στο σημείο όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του. Ανέφερε πως θόλωσε από αυτή τη συμπεριφορά της αδελφής του και την έπνιξε με τα χέρια του, χρησιμοποιώντας και μια σακούλα την οποία μετέτρεψε σε αυτοσχέδια θηλιά.

Στη συνέχεια τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε πως διέπραξε το έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί συγγενείς, φίλοι, γείτονες, ακόμη και ο πρώην σύντροφος της 59χρονης προφέρθηκαν να καταθέσουν υπέρ του καθ’ ομολογία δράστη – αδελφοκτόνου.

Πηγή: grtimes.gr