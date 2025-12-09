Θεσσαλονίκη: «Σκέφτομαι να φύγω στο εξωτερικό – Δεν θα αποχαιρετήσω τα ζώα μου» είπε ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό

Στην οικογένεια και τα ζώα του στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε ο Κώστας Θεοφίλου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, όταν αποχαιρέτησε για τελευταία φορά το κοπάδι του, που πρόκειται να θανατωθεί, καθώς μεγάλος αριθμός προβάτων νόσησε από ευλογιά.

Ο Κώστας Θεοφίλου υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών όπου νοσηλεύτηκε. Ο ίδιος λέει ότι δεν μπόρεσε να αποχωριστεί τα ζώα του και κατέρρευσε.

«Τρομοκρατήθηκα, ένιωσα ένα μούδιασμα βαρύ στον κρόταφο και στον ώμο. Με έπιασε σκοτοδίνη είπα δεν είμαι καλά με πήραν τα παιδιά και πήγαμε στο νοσοκομείο. Έπαθα αιμάτωμα, εγκεφαλικό επεισόδιο μου είχε φύγει το στόμα και η γλώσσα αλλά ο θεός με βοήθησε».

Ο ίδιος αναφέρει ότι την ερχόμενη Τετάρτη τα στελέχη της κτηνιατρικής υπηρεσίας αναμένεται να μεταβούν στο Μικρό Μοναστήρι για να κατασχέσουν και να θανατώσουν τα 450 πρόβατα που ανήκουν σε μια ιστορική φυλή, που κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

«Δεν θα τα αποχαιρετήσω τα ζώα μου θα τα αφήσω να με περιμένουν, θα κλείσω την πόρτα και θα φύγω και αυτά θα έχουν την εντύπωση ότι θα πάω να τα ξανανοίξω να τα περιλάβω» λέει συγκλονισμένος ο Κώστας Θεοφίλου.

Μιλώντας στο emakedonia.gr ο ίδιος αναφέρει ότι εφάρμοσε όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά της ευλογιάς και έτσι το ένα απ’ τα δύο κοπάδια σώθηκε ωστόσο περισσότερα από 200 ζώα πέθαναν και τώρα τα υπόλοιπα πρέπει να θανατωθούν.

«Όταν μας ήρθε το μαντάτο μάζεψα την οικογένεια στο τραπέζι είπα ότι κι αν γίνει εμείς θα το δεχθούμε γιατί έρχεται από τον θεό. Αν μας τα πάρει το κράτος είναι το θέλημα του θεού. Όσο θα υπάρχουν τα δικά μου τα πρόβατα στη ζωή οι υπόλοιπο κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να απελευθερωθούν από την Ευλογιά» τονίζει ο ίδιος.

Μόλις η οικογένεια ενημερώθηκε για την εντολή θανάτωσης των ζώων εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές στιγμές. Η σύζυγος του κτηνοτρόφου μαζί με τις τρεις κόρες μπήκαν στη στάνη και άρχισαν να αποχαιρετούν ένα ένα τα πρόβατα.

«Πεθαίνουμε κάθε μέρα κάθε δευτερόλεπτο πεθαίνουμε ακούμε αυτοκίνητο και τρέμουμε ακούμε τηλέφωνο τρέμουμε γιατί θα τα πάρουν όλα. Κάθε μέρα τα ταΐζουμε σαν να είναι η τελευταία φορά» λέει η σύζυγος του κτηνοτρόφου.

Ο Κώστας Θεοφίλου λέει ότι σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό μαζί με την οικογένεια του αφού οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν πια να παραμείνει άλλο στην Ελλάδα.