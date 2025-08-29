Θεσσαλονίκη: Πόρσε παρέσυρε αυτοκίνητο - Ο οδηγός της έσπασε την ηλιοροφή και εξαφανίστηκε, άφησε 2 τραυματίες

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, όταν πόρσε παρέσυρε αυτοκίνητο σπάζοντας την ηλιοροφή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα αυτοκίνητα κινούταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μαύρη Porsche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε μόνος του σπάζοντας την ηλιοροφή του οχήματος και εξαφανίστηκε.

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

protothema.gr