Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης - Θρηνεί ο Ποντιακός Ελληνισμός

Ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών και θρηνεί ο Ποντιακός Ελληνισμός

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων σε ανακοίνωσή της αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και συγκίνηση τον εκλιπόντα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: "Άνθρωπος δραστήριος και ανιδιοτελής, υπηρέτησε με αγάπη την κοινωνία και τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Ο Τριαντάφυλλος Πουρσανίδης υπήρξε ιδρυτής και επί 25 χρόνια πρόεδρος της ομάδας «Ηρακλής Αμπελοκήπων», πρόεδρος της Α.Ε.Α. Αμπελοκήπων επί 9 χρόνια, παρουσιαστής της εκπομπής «Αλησμόνητες Πατρίδες» – για την οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό – ραδιοφωνικός παραγωγός στο ρ/σ της ΠΟΠΣ-Ράδιο Λελέβωσε 101.3, διοργανωτής οδοιπορικών μνήμης στις αλησμόνητες πατρίδες και ενεργός αυτοδιοικητικός με σημαντική πορεία στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Η προσφορά του στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στη διατήρηση της μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων θα μείνει ανεξίτηλη.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του".

