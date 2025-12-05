Θεσσαλονίκη: «Πάτα τον τον π@@στη!» – Τρακτέρ κινήθηκε κατά πεζών και αστυνομικών

Επικίνδυνους ελιγμούς έκαναν αγρότες με τρακτέρ, εναντίον των πεζών αστυνομικών των ΜΑΤ που έκαναν φραγμό στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν αγρότες από την Επανομή, τη Θέρμη, το Τρίλοφο, τη Χαλκιδική και τα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αποσπάστηκαν από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», όπου τους είχαν αποκλείσει τα ΜΑΤ, και προσπάθησαν να προσεγγίσουν πεζή το αεροδρόμιο.

Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «φονική επίθεση», καθώς τρακτέρ κάνει όπισθεν κατά πάνω τους με ταχύτητα. Την ίδια ώρα, κάποιοι φωνάζουν «πάτα τον τον π@@στη», παροτρύνοντας τον οδηγό να πέσει επάνω σε άνδρα των ΜΑΤ.

Στη συνέχεια, μέσα από τη Γεωργική Σχολή προσπάθησαν πεζή να βγουν στο δρόμο και να κάνουν αποκλεισμό ρίχνοντας κάτω έναν αστυνομικό, ενώ πέταξαν και πέτρες εναντίον τους, με συνέπεια ένας ακόμη αστυνομικός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Μαρινάκης: Καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές

Σχόλιο για τα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ, έκανε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως η κυβέρνηση παραμένει υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, ωστόσο τόνισε πως φαινόμενα όπως τα σημερινά, με τρακτέρ να κινείται κατά αστυνομικών και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού στη διάρκεια των επεισοδίων, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο ”Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

Πηγή: iefimerida.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi