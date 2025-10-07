Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» αστυνομικοί βγήκαν περιπολία και έπεσαν πάνω σε αστυνομικό

Θεσσαλονίκη: «Μαϊμού» αστυνομικοί βγήκαν περιπολία και έπεσαν πάνω σε αστυνομικό
Άτυχοι αποδείχθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τρεις νεαροί οι οποίοι αποφάσισαν να παραστήσουν τους αστυνομικούς αλλά έπεσαν πάνω σε αληθινό αστυνομικό.

 

Οι τρεις νεαροί από 19 έως 21 ετών έβαλαν έναν φάρο πάνω στο αυτοκίνητό τους και βγήκαν για… περιπολία τα ξημερώματα της Τρίτης (07/10/25) στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.

Βρήκαν το πρώτο θύμα τους και αποφάσισαν να του κάνουν έλεγχο… Όμως, εκείνος ήταν αστυνομικός!

Όταν οι «Άβερελ» απατεώνες το κατάλαβαν τράπηκαν σε φυγή, αλλά λίγο πιο κάτω συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Στο αυτοκίνητο που ανήκει στον έναν από τους τρεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο φάρος, όπως επίσης ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Φρίκη στην Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης!

Φρίκη στην Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης!

Παρολίγο τραγωδία σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στην Πάτρα, όταν κεραυνός χτύπησε οικοδόμο στο κέντρο της πόλης

07 Οκτ 2025

Ετικέτες: Θεσσαλονικη, Μαϊμού αστυνομικοί

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;