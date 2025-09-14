Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν πισώπλατα Τούρκο οδηγό νταλίκας σε συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου Τούρκος οδηγός δέχθηκε 2-3 μαχαιριές πισώπλατα, μετά από συμπλοκή έξω από ξενοδοχείο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (14.9.25) στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης έξω από γνωστό ξενοδοχείο.

Ειδικότερα, έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου κι έναν Τούρκο οδηγό νταλίκας, ο οδηγός έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες μαχαιρωμένος πισώπλατα 2-3 φορές.

Δείτε το βίντεο:

Ο οδηγός έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: ertnews.gr