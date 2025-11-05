Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 12 έτη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του επειδή πίστευε ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον 30χρονο γιο της.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήμερη κατάσταση σε βάρος της συζύγου του, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του γιου της και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και, μετά την ετυμηγορία, επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

Το έγκλημα που συγκλόνισε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου 2024. Σε ήρεμη κατάσταση, ο 47χρονος – ο οποίος πίστευε ότι μάνα και γιος είχαν ερωτικές σχέσεις – πήγε στο σπίτι στις 8 το πρωί οπλισμένος με δύο μαχαίρια, αποφασισμένος να τους σκοτώσει.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παρατηρήσει ένα σημάδι στα χείλη της συζύγου του, το οποίο συνέπεσε με το γεγονός ότι είχε επιστρέψει στο σπίτι ο 30χρονος γιος της, ο οποίος ζούσε για επτά χρόνια στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των παιδιών της άτυχης γυναίκας, εκείνη την ημέρα δε σημειώθηκε κάποιος καβγάς ωστόσο υπήρξε μια σκηνή ζήλιας από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα το θύμα να του ζητήσει να φύγει από το σπίτι. Ο 47χρονος μάζεψε τα πράγματά του και πήγε να μείνει με τον αδελφό του. Όμως αποδείχθηκε ότι αυτές τις τέσσερις ημέρες είχε αποφασίσει να αφαιρέσει τη ζωή της συζύγου του αλλά και του γιου της, με τον οποίο πίστευε ότι διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις.

Ήπιε καφέ και μετά τη σκότωσε

Το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου ο 47χρονος έφτασε ήρεμος στο σπίτι της συζύγου του, όπου βρισκόταν ο 30χρονος και άλλα αδέλφια του.

«Έφτιαξε καφέ και έκατσε ατάραχος στο τραπέζι» κατέθεσε ο γιος του θύματος, ο οποίος αποτελούσε «κόκκινο πανί» για τον κατηγορούμενο. «Την προηγούμενη και την ίδια ημέρα ήταν απόλυτα ήρεμος. Ένα 24ωρο πριν το συμβάν μου είχε αναφέρει τις υποψίες του. Εγώ ζούσα στην Κρήτη για επτά χρόνια και επέστρεψα λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό. Του απάντησα ότι δεν ισχύει και δεν του είπα κάτι παραπάνω. Δε ξέρω αν πίστευε ότι είχε ερωτικές σχέσεις και με άλλους άνδρες. Η μάνα μου ήταν κλειστός άνθρωπος και δεν έλεγε τίποτα» ανέφερε ο 30χρονος.

Καταθέτοντας για την ημέρα που σημειώθηκε το φονικό, ο νεαρός περιέγραψε: «Η μάνα μου τον έδιωξε από το σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο λόγος ήταν οι υποψίες του για εμάς τους δύο. Εκείνη την ημέρα ήρθε το πρωί στο σπίτι, έφτιαξε και ήπιε καφέ. Σε κάποια φάση της είπε “έχεις σχέση με τον γιο σου” και τη μαχαίρωσε. Τον είδα να της καρφώνει το μαχαίρι» είπε και συμπλήρωσε ότι ο κατηγορούμενος φώναζε «πείτε μου αν είναι αλήθεια ή όχι».

Εκτός από το σημάδι που υποστηρίζει ότι παρατήρησε στα χείλη της συζύγου του λίγες ημέρες νωρίτερα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε στην απολογία του ότι οι υποψίες του ξεκίνησαν τουλάχιστον δέκα χρόνια νωρίτερα, όταν – ισχυρίζεται – είδε τον νεαρό να αυτοϊκανοποιείται την ώρα που η γυναίκα ήταν γυμνή στο σπίτι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην απολογία του, ο κατηγορούμενος – λίγη ώρα πριν ανακοινωθεί η ετυμηγορία του δικαστηρίου – επέμενε στο σενάριο ότι ο γιος διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με τη μητέρα του.

«Εκείνη την ημέρα δεν επισκέφτηκα το σπίτι για να τους σκοτώσω αλλά για να δω την κόρη μου. Όταν έφτασα έκατσα να πιω καφέ. Με αφορμή άλλη συζήτηση ανέφερα στη σύζυγό μου ότι έχει σχέση με τον γιο της και εκείνη μου απάντησε “καλά κάνω”. Τότε ήταν που θόλωσα», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βγήκε από το σπίτι και κατευθύνθηκε προς την αποθήκη και από εκεί πήρε ένα μεγάλο μαχαίρι και το έβαλε στην τσέπη του. «Πήρα το μαχαίρι, γύρισα και έκατσα στο σπίτι. Μετά ξανά άρχισε η συζήτηση και θόλωσα. Δε θυμάμαι ακριβώς τι έκανα και αν χρησιμοποίησα και τα δύο μαχαίρια. Φώναζα στον γιο μου “πες μου την αλήθεια”. Δεν είχα αποφασίσει να τους σκοτώσω. Εκείνον τον χτύπησα γιατί με έσπρωξε» είπε.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε επίσης ότι γνώριζε πως η σύζυγός του διατηρούσε ερωτική σχέση και με άλλον άνδρα. Αναφερόμενος σε όσα προηγήθηκαν λίγες ημέρες νωρίτερα, είπε για το σημάδι στα χείλη της που ισχυρίζεται ότι είχε η γυναίκα και ήταν αυτό που «πυροδότησε» τις υποψίες του.

«Πριν φύγω για τη δουλειά δεν υπήρχε το σημάδι στα χείλη της. Την ρώτησα τι ήταν αυτό και μου απάντησε ότι κάτι είχε συμβεί στα χείλη της. Της απάντησα ότι τόσα χρόνια δεν το είχε και τώρα που επέστρεψε ο γιος της το εμφάνισε. Μετά με έδιωξε από το σπίτι. Πριν από δέκα χρόνια τον είχα δει να την κοιτάει από το παράθυρο και να αυτοϊκανοποιείται», ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι αμέσως μετά τη δολοφονία πήγε στην αστυνομία για να παραδοθεί, χωρίς να γνωρίζει όμως ακριβώς τι είχε προηγηθεί, καθώς είχε θολώσει. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, τότε είχε παραδεχθεί πως ήθελε να σκοτώσει μάνα και γιο, γι΄ αυτό δεν κάλεσε για βοήθεια όταν τους μαχαίρωσε.

«Αποφασισμένος να σκοτώσει»

Την καταδίκη του πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο κατηγορούμενος έφτασε οπλισμένος με μαχαίρι στο σπίτι της συζύγου του με σκοπό να σκοτώσει την ίδια και τον γιο της.

«Πέντε ημέρες νωρίτερα είδε το σημάδι και έφυγε ήρεμος από το σπίτι. Δεν την χτύπησε, δεν την απείλησε, δε μάλωσαν. Έφυγε και πήγε στον αδελφό του. Πέντε ημέρες μετά επισκέφτηκε τη σύζυγό του, όπου γνώριζε ότι θα είναι στο σπίτι με τον γιο της. Έφτασε σε ήρεμη κατάσταση και αποφασισμένος να τους σκοτώσει» ανέφερε.

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι «η ζωή ήταν δική της και ο κατηγορούμενος όφειλε να τη σεβαστεί. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να την ξεκοιλιάσει. Αν ο γιος της δεν προλάβαινε να ξεφύγει, θα είχε αποβιώσει κι αυτός από αιμορραγία. Είναι μια καθαρή ανθρωποκτονία, με έναν άνθρωπο που πήγε αποφασισμένος, σκεπτόμενος ότι “αν τους πετύχω, τους σκότωσα, γιατί έτσι θα ησυχάσω – αν δεν την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανείς, γιατί είναι κτήμα μου”. Είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις» είπε χαρακτηριστικά, προτείνοντας την ενοχή του.

