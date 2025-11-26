Θεσσαλονίκη: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη, με πέντε ανήλικα αγόρια, από 12 έως 15 ετών, να κατηγορούν ιερέα για σεξουαλική παρενόχληση.

Εις βάρος του 47χρονου ιερέα, σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο ιερέας που σύμφωνα με πληροφορίες λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για όσα του καταλογίζονται. Οι κατηγορίες αφορούν συμβάντα του περασμένου Αυγούστου. «Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», ενημερώνει η Αστυνομία σε σχετική ανακοίνωση.

Τα ανήλικα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, τα παιδιά υποστήριξαν, ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 47χρονου. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

