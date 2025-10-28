Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Ελλάδα
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο κλιμακοστάσιο μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που είχε τεθεί υπό έλεγχο, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τo vradini,gr τραγικό τέλος  βρήκε μια γυναίκα ηλικίας 70 χρόνων.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, όπως έκανε γνωστό η Υπηρεσία.

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί σε μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή της οδού Λαγκαδά, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, ενώ στο σημείο παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια, όπως ανέφερε το grtimes.gr.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Χανιά – ιατροδικαστική εξέταση: Στην καρδιά η μοιραία σφαίρα για τον 52χρονο στο...

Γαύδος: Τίμησαν τη σημαία αλλά χωρίς μαθητές!

Κρήτη: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας σε γλέντι

28η Οκτωβρίου: Το βλέμμα του Εύζωνα που συγκίνησε τη Θεσσαλονίκη

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την επέτειο της...

28η Οκτωβρίου: Το συγκλονιστικό θαύμα της Παναγίας στον πόλεμο του 1940

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.