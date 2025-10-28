Θεσσαλονίκη: Γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο κλιμακοστάσιο μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου πολυκατοικίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που είχε τεθεί υπό έλεγχο, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τo vradini,gr τραγικό τέλος βρήκε μια γυναίκα ηλικίας 70 χρόνων.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, όπως έκανε γνωστό η Υπηρεσία.

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά ήταν ορατοί σε μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή της οδού Λαγκαδά, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, ενώ στο σημείο παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια, όπως ανέφερε το grtimes.gr.