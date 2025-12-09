Θεσσαλονίκη: Δένδρο έλιωσε αυτοκίνητα στην Χαριλάου

Ένα μεγάλο πεύκο, το οποίο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στην Θεσσαλονίκη είχε σαν αποτέλεσμα να καταπλακώσει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και να τα λιώσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

protothema.gr