Θεσσαλονίκη: Δένδρο έλιωσε αυτοκίνητα στην Χαριλάου

25
Ένα μεγάλο πεύκο, το οποίο έπεσε στην περιοχή της Χαριλάου στην Θεσσαλονίκη είχε σαν αποτέλεσμα να καταπλακώσει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και να τα λιώσει.
Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στη 1.30 το μεσημέρι στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει τον κορμό. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός
@tripsanisphotography1974 δέντρο έλιωσε 2 αυτοκίνητα #δεντρο #αυτοκινητο #φυσικηκαταστροφη #θεσαλλονικη #πυροσβεστική ♬ πρωτότυπος ήχος – tripsanis photography 1974