Θεσσαλονίκη: Απολογείται η 45χρονη οδηγός της Porsche - Δεν έτρεχα και δεν εγκατέλειψα το σημείο του τροχαίου, υποστηρίζει

Τις δικές της εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσει σήμερα η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche η οποία κατηγορείται για το τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων.

Η κατηγορούμενη διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών.

Η τελευταία κατηγορία προέκυψε καθώς η ίδια ανέφερε ότι είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι, το οποίο στη συνέχεια υποστήριξε ότι της το έδωσαν στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά το ατύχημα.

Μετά την τριήμερη προθεσμία που ζήτησε και έλαβε προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή της, η 45χρονη θα βρεθεί σήμερα ενώπιον της 3ης Ειδικής Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποστηρίζει ότι επέστρεφε στο σπίτι της μετά τη βραδινή της έξοδο για διασκέδαση, αλλά δεν θυμάται απολύτως τίποτα από τη σκηνή του τροχαίου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα με το οποίο συγκρούστηκε.

«Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο», υποστηρίζει η 45χρονη, αρνούμενη ότι εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

«Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο»

Στο μεταξύ, σε δήλωσή του στο protothema.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης οδηγού που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, έκανε λόγο για ισχυρισμούς που «δεν αντέχουν στην κοινή λογική».

Με αφορμή όσα υποστηρίζει η 45χρονη κατηγορούμενη, σχετικά με το ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου, ότι δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα αλλά και ότι… δεν εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, ο συνήγορος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 26χρονης, Παναγιώτης Βρεττός, επεσήμανε μιλώντας στο protothema.gr, ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν από την έρευνα των Αρχών όμως όσα ισχυρίζεται απέχουν από τα πραγματικά γεγονότα.

«Ο κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα υπεράσπισης και να πει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με την κοινή λογική. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά που λέγονται υπερασπιστικά δεν αντέχουν στην κοινή λογική», σχολίασε ο κ. Βρεττός. «Είναι γεγονός ότι έφυγε και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου ατυχήματος. Από την εμπειρία μας, ο οδηγός που έχει καταναλώσει αλκοόλ και ξέρει ότι θα του γίνει έλεγχος επιλέγει να φύγει από το σημείο. Κακώς, καθώς υποχρέωση κάθε οδηγού είναι να παραμείνει εκεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία, αλλιώς πρόκειται για ποινικό αδίκημα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η κυρία επέλεξε να φύγει καθώς ήξερε ότι, αν έφτανε η αστυνομία στο σημείο, από τις πρώτες ενέργειες που θα έκαναν οι αστυνομικοί θα ήταν να την ελέγξουν για αλκοόλ», τόνισε.

Σχετικά με το γεγονός ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορούμενης υποστηρίζουν ότι οι αιματολογικές της εξετάσεις έδειξαν πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι στην αλκοολομέτρηση με αέρα το αποτέλεσμα ήταν 0,08, ο κ. Βρεττός επεσήμανε ότι το κρίσιμο για την αξιοπιστία της μέτρησης είναι ο χρόνος του ατυχήματος. «Δηλαδή, κάθε ώρα μεταβολίζεται και φεύγει από τον οργανισμό ποσότητα οινοπνεύματος. Στον δειγματοληπτικό έλεγχο της Τροχαίας, όταν γινόταν αλκοολομέτρηση μετά την πάροδο κάποιου χρόνου, προσθέτανε κάθε ώρα το 0,18. Αυτό σημαίνει ότι αν η μέτρηση έγινε μετά από 6 ώρες, αυτόματα συνάγεται ότι το αποτέλεσμα είναι πάνω από μία μονάδα, δηλαδή τετραπλάσιο από το 0,25», ανέφερε.

Όσον αφορά με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν η 45χρονη με την Porsche, όταν προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 26χρονη, ο κ. Βρεττός τόνισε ότι «είναι εμφανές πως ήταν σημαντική». «Είναι σαφέστατο και προφανέστατο ότι ήταν πολύ μεγάλη η ταχύτητα, πάνω από 150 χλμ./ώρα. Το όριο στον συγκεκριμένο δρόμο είναι 90 χλμ./ώρα και άρα η ταχύτητά της το υπερβαίνει τουλάχιστον κατά 60 χλμ./ώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάνω από 180 χλμ./ώρα. Όλα αυτά θα προκύψουν από την προανάκριση της αστυνομίας».

Σημειώνεται ότι η 26χρονη οδηγος του οχήματος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Πέρα από τα πολλά κατάγματα που φέρει και τη βλάβη στα πνευμόνια, η νεαρή γυναίκα παρουσίασε μια διαφορετική εξέλιξη, καθώς έπεσε ο αιματοκρίτης της.

Τέλος, ο 28χρονος συνοδηγός του οχήματος, επίσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται, καθώς φέρει κατάγματα στους σπονδύλους, ωστόσο είναι σε καλύτερη κατάσταση από την 26χρονη φίλη του.

protothema.gr