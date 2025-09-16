Θεσσαλονίκη: Ανασύρθηκαν 2 σοροί από τον Θερμαϊκό - Σε 23χρονο ανήκει η μία εκ των δύο

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη με δύο σορούς που ανασύρθηκαν από τον Θερμαϊκό Κόλπο, η μία εκ των οποίων ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει σε 23χρονο άνδρα.

Υπενθυμίζεται πως χθες τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.9.25) εντοπίστηκε μια σορός στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ χθες το απόγευμα ξεβράστηκε ένα ακόμα πτώμα στον Θερμαϊκό, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί η σορός που εντοπίστηκε τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για έναν 23χρονο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

Την ίδια ώρα, στο σκοτάδι βρίσκονται οι Αρχές σχετικά με την ταυτότητα της δεύτερης σορού που βρέθηκε στο ύψος της Αριστοτέλους. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για άνδρα χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία.

Πηγή: thestival.gr