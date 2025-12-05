Θεσσαλονίκη: ΑμεΑ έφτιαξε μόνος του ράμπα αναπήρων για να έχει πρόσβαση

Μια συγκινητική και γεμάτη συμβολισμό κίνηση σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας , στις 3 Δεκεμβρίου, όπου ο Κωνσταντίνος Τσιφτσόπουλος, άτομο με κινητική αναπηρία που καθημερινά μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, έφτιαξε μόνος του ράμπα διέλευσης για ΑμεΑ στο κέντρο της πόλης.

Ο Κωνσταντίνος πήρε την πρωτοβουλία να φτιάξει μόνος του μια ράμπα διέλευσης για ΑμεΑ στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου με Παπαδοπούλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Oι κακοτεχνίες του δρόμου δυσκολεύουν όχι μόνο τα άτομα σε αμαξίδιο, αλλά και γονείς με καροτσάκια, ηλικιωμένους και διερχόμενους πεζούς.

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε μόνος του να τρυπά το τσιμέντο με ένα απλό πιστολέτο, με σκοπό να δημιουργήσει μια αυτοσχέδια ράμπα που θα του επιτρέπει να διασχίζει το σημείο στο οποίο καθημερινά συναντά δυσκολίες.

Όπως λέει ο ίδιος, εδώ και έναν χρόνο έχει καταθέσει σχετικά αιτήματα στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο δεν είχε προχωρήσει κάτι.

Από την πλευρά τους οι καταστηματάρχες της περιοχής επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο. Όπως αναφέρουν, έχουν επανειλημμένα ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές παρεμβάσεις, καθώς στο σημείο σημειώνονται συχνά τραυματισμοί, ιδιαίτερα ηλικιωμένων.

«Από το 2018 είμαι εδώ και συνεχώς περιθάλπω ανθρώπους που πέφτουν και τραυματίζονται στον δρόμο. Έχουμε κάνει δεκάδες αιτήσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα», λέει χαρακτηριστικά ιδιοκτήτης φαρμακείου της γειτονιάς.

Όσο ο Κωνσταντίνος έσκαβε και άνοιγε τον δρόμο, μαγαζάτορες και κάτοικοι άρχισαν να βγαίνουν για να βοηθήσουν όχι μόνο με λόγια, αλλά προσφέροντας εργαλεία και υλικά συνεισφέροντας στην προσπάθεια του νεαρού.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Δεκάδες περαστικοί σταματούσαν για να συνδράμουν, ενώ ακόμη και οδηγοί επιβράδυναν για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια, εκφράζοντας – συγκινημένοι – τη στήριξή τους.

Μετά από περίπου μία ώρα, ο Κωνσταντίνος — με τη βοήθεια όσων βρέθηκαν στο πλευρό του — κατάφερε να αφαιρέσει πέντε πέτρες ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την πρόσβαση αμαξιδίων.

Αφού τελείωσε το σκάψιμο, ξεκίνησε να φτιάχνει μπετόν αναμειγνύοντας τσιμέντο, άμμο και νερό σε έναν κουβά. Τα περισσότερα εργαλεία τα είχε φέρει ο ίδιος, ενώ καταστήματα γύρω του προσφέρθηκαν να δώσουν ακόμη πιο κατάλληλο εξοπλισμό.

Μούσκεμα από τη βροχή και ιδρωμένος από την προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος δεν σταμάτησε λεπτό. Πότε στο αμαξίδιο, πότε γονατισμένος ή ξαπλωμένος στο έδαφος, συνέχισε με πείσμα να απλώνει το μπετόν μέχρι να ολοκληρώσει αυτό που είχε βάλει στόχο: να φτιάξει μόνος του μια πρόσβαση που δεν του δόθηκε ποτέ. Πότε στο αμαξίδιο, πότε γονατισμένος ή ξαπλωμένος στο έδαφος, συνέχισε με πείσμα να απλώνει το μπετόν μέχρι να ολοκληρώσει αυτό που είχε βάλει στόχο: να φτιάξει μόνος του μια πρόσβαση που δεν του δόθηκε ποτέ.

Λίγο πριν τις 12:00, ολοκλήρωσε τη ράμπα — καταβεβλημένος αλλά βαθιά συγκινημένος. Όπως είπε, η σημερινή του πράξη ήταν ακτιβιστική και συμβολική μεν, αλλά και απαραίτητη, με την ελπίδα να αποτελέσει αφορμή για να υπάρξουν κι άλλες τέτοιες παρεμβάσεις στην πόλη.

«Δεν το έκανα μόνο για μένα», ανέφερε, «αλλά για όλους όσους δυσκολεύονται καθημερινά. Μακάρι αυτό να δώσει ένα μήνυμα για το τι χρειάζεται πραγματικά η Θεσσαλονίκη».

Παράλληλα χαρακτήρισε το έργο του “πρόχειρο” ενώ σημείωσε πως αυτή η πράξη ήταν περισσότερο μια αφύπνιση για μελλοντικές δράσεις του Δήμου καθώς ακόμα και μηχανάκια μπορούν να τη χρησιμοποιούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως μια μέρα αργότερα και μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδειξε αντανακλαστικά και έφτιαξε από την αρχή τη ράμπα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και απέναντι, για την προσβασιμότητα στο πεζοδρόμιο.

