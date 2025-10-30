Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Ελλάδα
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε 14χρονη – «Άρχισε να φωνάζει και να τρέχει» είπε η μητέρα της

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων.

Τη στιγμή της επίθεσης που σημειώθηκε στον Κήπο Καλού, βγήκαν κάποιοι θαμώνες από ένα μπαρ, κατάφεραν να διώξουν τα σκυλιά και να προστατεύσουν την ανήλικη.

Η μητέρα της 14χρονης κα Νάντια μίλησε το πρωί της Πέμπτης 20/10 στην εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA» εξηγώντας: «Η κόρη μου, μου είπε ότι πριν από 2 μέρες, το βράδυ που γυρνούσε από την έξοδό της, εκεί που περπατούσε, άρχισαν να την κυνηγούν 5-6 σκυλιά. Το παιδί φοβήθηκε, άρχισε να φωνάζει και να τρέχει. Την είδαν κάποιοι θαμώνες ενός μαγαζιού, βγήκαν έξω και έδιωξαν τα σκυλιά. Είναι κατοικημένη περιοχή και σε κεντρικό σημείο», είπε αρχικά.

 

«Ακούω συνέχεια γι’ αυτά τα σκυλιά. Στις ιστοσελίδες της Πυλαίας γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Έχει φτάσει το θέμα μέχρι την Καλαμαριά. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί άπειρες φορές από όσο ξέρω, εγώ είχα στείλει παλαιότερα ένα email λόγω του ότι η ίδια αγέλη επιτέθηκε σε φίλη της μεγάλης μου κόρης», συνέχισε η μητέρα της ανήλικης.

Πηγή: newsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ζάκυνθος: Επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης σε καθηγητή – «Με το πουκάμισο έξω ήρθες...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στα γραφεία – Θα κατασχέσει το αρχείο του...

Τραγωδία στα Γλυκά Νερά – Νεκρός σε τροχαίο 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Μπαλάσκας σε Λαζόπουλο: «Ήταν άτοπο να με μπλέξεις με συμφέροντα και ακροδεξιούς»

Η ώρα της αλήθειας για τη λειψυδρία: Σήμερα οι ανακοινώσεις για άμεσες παρεμβάσεις...

Καιρός – Πέμπτη: Φθινοπωρινές συνθήκες και πιθανές βροχές το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.