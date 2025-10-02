Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Μία 18χρονη κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου». Η νεαρή κοπέλα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με το voria, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 3.30 το μεσημέρι της Πέμπτης. Το κορίτσι φαίνεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

