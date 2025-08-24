Θεσπρωτία: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Αγοράς - Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Θεσπρωτία για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγοράς, με τρία εναέρια μέσα να δίνουν σκληρή μάχη για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση αργά το μεσημέρι της Κυριακής (24.8.25) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στην Αγορά Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 12 οχήματα και με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

