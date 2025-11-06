Θεσμικές συναντήσεις στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας από τον Εκπρόσωπο του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας Κώστα Ναστούλη 

Αρχικά, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, κ. Σωκράτη Σουρβίνο, τον οποίο ενημέρωσα για τον σκοπό της παρουσίας μας στην πόλη, στο πλαίσιο της 3ης τεχνικής συνάντησης εταίρων του διακρατικού έργου ECOBASE. Συζητήσαμε επίσης, για τις προοπτικές επιχειρηματικών διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων του νομού Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Αργυροκάστρου και τη σημασία ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.