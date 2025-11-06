Θεσμικές συναντήσεις στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας από τον Εκπρόσωπο του Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας Κώστα Ναστούλη 

1
Εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ο Κώστας Ναστούλης πραγματοποίησε σειρά θεσμικών και στρατηγικών συναντήσεις στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Ναστούλη:
Αρχικά, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, κ. Σωκράτη Σουρβίνο, τον οποίο ενημέρωσα για τον σκοπό της παρουσίας μας στην πόλη, στο πλαίσιο της 3ης τεχνικής συνάντησης εταίρων του διακρατικού έργου ECOBASE. Συζητήσαμε επίσης, για τις προοπτικές επιχειρηματικών διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων του νομού Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Αργυροκάστρου και τη σημασία ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.
Ακολούθησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου, κ. Μαξίμ Χότζα όπου πέρα από την ενημέρωση για τις δράσεις μας, τέθηκε στο τραπέζι η συμμετοχή σε διακρατικά σχήματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η προοπτική υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων, με στόχο τη δικτύωση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση των εμπορικών και επιχειρηματικών δεσμών των δύο περιοχών.
Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν σημαντικά βήματα για περιφερειακή ανάπτυξη, εξωστρέφεια και βιώσιμη επιχειρηματικότητα.