«Θερμοχώρα 2025»: Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Θέρμου

Ο Δήμος Θέρμου σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους, Φορείς και εθελοντές, παρουσιάζει το πρόγραμμα της Θερμοχώρας 2025.

Η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμου

Το Θέρμο μετατρέπεται σε έναν μαγευτικό χριστουγεννιάτικο προορισμό. Το μοναδικό φυσικό τοπίο του Δήμου Θέρμου ντύνεται με χρώμα, μουσική και δράσεις για όλες τις ηλικίες, δημιουργώντας μια εορταστική εμπειρία που ξεχωρίζει.

Μια ολόκληρη γιορτινή ‘‘γειτονιά’’ με τοπικά προϊόντα, αρώματα, γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες ανοίγει τις πύλες της με το Χριστουγεννιάτικο market .

Η κεντρική πλατεία του Θέρμου, ο ιστορικός Μύλος της Κασσάνδρας και επιλεγμένα σημεία του Δήμου Θέρμου ζωντανεύουν με πολυθεματικές δράσεις , μουσική, χορό , δημιουργικότητα και συμμετοχή, προσφέροντας στο Θέρμο μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ταυτόχρονα βαθιά παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Η κορύφωση των εορτασμών έρχεται τη νύχτα της Αλλαγής του Χρόνου, όταν η πλατεία του Θέρμου γίνεται το επίκεντρο της γιορτής. Με ζωντανή ορχήστρα, DJ, χορό και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, η πόλη αποχαιρετά το 2025 και υποδέχεται το 2026 μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαράς, ενότητας και αισιοδοξίας, μια στιγμή που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη σε όσους βρίσκονται εκεί.

Ο Δήμος Θέρμου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να περιηγηθούν στο φωτισμένο Χριστουγεννιάτικο Market, να συμμετέχουν στις δεκάδες δράσεις και να ζήσουν από κοντά τη ζεστή, έντονη και φωτεινή ατμόσφαιρα των εορτών στο Θέρμο. Με ευχές για υγεία, προοπτική και δημιουργικότητα, η πόλη υποδέχεται τον νέο χρόνο με ανοιχτή αγκαλιά και διάθεση γιορτής για όλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

6/12/2025 Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

18:30: Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη κεντρική πλατεία Θέρμου με:

Ξυλοπόδαρο : Ένας μοναδικός ξυλοπόδαρος θα εντυπωσιάσει με τις ισορροπητικές του ικανότητες και την δεξιοτεχνία του καλωσορίζοντας όλο τον κόσμο στην εκδήλωση και βγάζοντας απίθανες φωτογραφίες με μικρούς και μεγάλους!

Magic Christmas Flash Tree : Ένα διασκεδαστικό – διαδραστικό show με ταχυδακτυλουργία και Stand-Up Comedy! Απίθανα ταχυδακτυλουργικά κόλπα για μικρούς και μεγάλους με την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Στο τέλος της παράστασης έρχεται η μεγαλύτερη έκπληξη…!!!

Fire Show: Ένα ονειρικό Fire Show! Νούμερα με πύρινες δάδες δημιουργούν φαντασμαγορικές, εντυπωσιακές εικόνες που δε θα αφήσουν κανένα ασυγκίνητο…!

Και όπως πάντα ελεύθερες βουτιές στο συντριβάνι σοκολάτας με μπισκότα! Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, λουκουμάδες, μαλλί της γριάς και ρακόμελο! (Δήμος Θέρμου/Τομέας Πολιτισμού Δήμου Θέρμου)

9/12/2025 Επίσκεψη των παιδιών του Νηπιαγωγείου Θέρμου στο Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Θέρμου

10:00: Ένας ηλικιωμένος διαβάζει χριστουγεννιάτικο παραμύθι στα παιδιά και όλοι μαζί παιδιά και ηλικιωμένοι τραγουδούν τα κάλαντα. (Νηπιαγωγείο Θέρμου)

14/12/2025- Άναμμα Δέντρου στην Αγία Σοφία Θέρμου

11:00 π.μ.: Άναμμα Δέντρου, γλυκίσματα, face painting και πολλές εκπλήξεις (Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας)

19/12/2025-Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Τρίτης Ηλικίας στο Κ.Η.Φ.Η. Θέρμου

10:00: Μια ζεστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τους ηλικιωμένους μας, με δημιουργικές δραστηριότητες, εορταστικά παιχνίδια μνήμης, χριστουγεννιάτικα γλυκά και χαρούμενες στιγμές στο πνεύμα των ημερών. (Co2gether και Δήμος Θέρμου)

22/12/2025- Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Νηπιαγωγείου Θέρμου και Δράση Αγάπης

18:00: Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Νηπιαγωγείου Θέρμου με τίτλο: « Το ημερολόγιο της γιαγιάς» και Δράση Αγάπης όπου τα παιδιά θα φτιάξουν τους Σάκους του Αϊ-Βασίλη για παιδιά που χρειάζονται λίγη επιπλέον χαρά αυτές τις γιορτές, με τη συνδρομή των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Θέρμου και του ΙΔΕΑΠΘ.

24 /12/2025-Μαγική Παραμονή Χριστουγέννων

11:30 : «Τα Κάλαντα ..αλλιώς! ! !» στην πλατεία Θέρμου(ΙΔΕΑΠΘ)

12:00: «Ο Μολυβένιος στρατιώτης» παραμύθι στην πλατεία Θέρμου, χριστουγεννιάτικα βαλς και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές (ΙΔΕΑΠΘ)

15:00-17:00: O κος Μουστάκιας στη πλατεία Θέρμου διασκεδάζει τους μικρούς μας φίλους (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Θέρμου )

17:00: Εργαστήρι κατασκευής χριστουγεννιάτικων στολιδιών για παιδιά στη πλατεία Θέρμου και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές (ΙΔΕΑΠΘ)

18:00: Μαγικό εργαστήρι σοκολάτας και λιχουδιές στη πλατεία Θέρμου(Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Θέρμου και Ζαχαροπλάστες του Θέρμου)

25/12/2025 -Απόγευμα Χριστουγέννων

17:00: «Ο δρόμος για την φάτνη»: Ένας κατανυκτικός περίπατος στους δρόμους του Θέρμου, όπου το Θέρμο πλημμυρίζει παιδικές φωνές που ψέλνουν/τραγουδούν κρατώντας φαναράκια, τα οποία αφήνουν μπροστά στη φάτνη (Δήμος Θέρμου και ΙΔΕΑΠΘ)

26/12/2025 – Παραμύθι , Karaoke , Γλέντι, Λιχουδιές και Χορός στο Μύλο της Κασσάνδρας

16:00: «Η μάγισσα Φρικαντέλα και τα κάλαντα», παραμύθι, ζεστή σοκολάτα, τα παιδιά αποτυπώνουν την εμπειρία τους

18:00: Διαγωνισμός παραδοσιακού φαγητού και γλυκού στον μύλο της Κασσάνδρας

18:30: Karaoke ,γλέντι, χορός και χριστουγεννιάτικες λιχουδιές (ΙΔΕΑΠΘ)

27/12/2025-Ακαδημία Ξωτικών στον Μύλο της Κασσάνδρας

16:00: Διαδραστική παιδική εμπειρία με συμμετοχικά παιχνίδια, χορό , γρίφους & παιχνίδι ρόλων. Ο Μύλος ανοίγει τις πόρτες της “Ακαδημίας Ξωτικών”, όπου τα παιδιά γίνονται για μία μέρα μαθητευόμενα ξωτικά! Ο Αϊ- Βασίλης και οι εκπαιδευτές-ξωτικά τους μαθαίνουν όλες τις γιορτινές δεξιότητες που χρειάζεται ένα… αληθινό ξωτικό για την Πρωτοχρονιά!(ΙΔΕΑΠΘ)

28/12/2025- Παιχνίδι χαμένου Θησαυρού

16:00: Παιχνίδι χαμένου Θησαυρού στο Θέρμο (ΛΕΜΑΘ και ΙΔΕΑΠΘ )

29/12/2025-Θεατρική Παράσταση με τίτλο: «Ράφτης Κυριών»

19:00:Η Θεατρική Ομάδα του Τομέα Πολιτισμού Δήμου Θέρμου ανεβάζει τη θεατρική παράσταση με τίτλο: «Ράφτης Κυριών», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Θέρμου.(Τομέας Πολιτισμού Δήμου Θέρμου)

30/12/2025- Προβολή παιδικής ταινίας

17:30:Προβολή παιδικής ταινίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Θέρμου και Εκπολιτιστικός Όμιλος Θέρμου )

31/12/2025-Παιχνιδοχώρα από τους Μικρούς Αθλητές στην Πλατεία Θέρμου

11:30 : Στην πλατεία του Θέρμου:

Παιχνίδια παρέας & συνεργασίας,

Καλικάντζαροι σε δράση,

Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια και Χοροί,

Τα κρυμμένα δώρα των ξωτικών,

Christmas Magic Lab,

Θεατρικό, βιωματικό παραμύθι,

Παιχνίδι θεματικού θησαυρού,

Κουτί ευχών

(Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Θέρμου)

31/12/2025-Αλλαγή Χρόνου στη Θερμοχώρα!

21:00-1:00πμ: Αλλαγή Χρόνου στη πλατεία Θέρμου με ορχήστρα , DJ, εδέσματα, κρασί, χορό και πυροτεχνήματα (Δήμος Θέρμου, Εμπορικός, Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Θέρμου και τοπικοί Σύλλογοι και Φορείς του Δήμου Θέρμου).