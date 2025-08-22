Θέρμο: Τραπεζική κάρτα και χρήματα βρήκε ο Σπύρος Κωνσταντάρας

Σε μια πράξη ακεραιότητας και υπευθυνότητας προχώρησε ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάς, ο οποίος βρήκε τραπεζική κάρτα και χρήματα.

Η τραπεζική κάρτα και το χρηματικό ποσό των 105 ευρώ βρέθηκαν σήμερα, Παρασκευή (22.8.25) πλησίον του περιπτέρου στην πλατεία του Θέρμου. Σε ανάρτησή του ενημέρωσε ότι όποιος τα έχει χάσει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για να του επιστραφούν, διαφορετικά αύριο το πρωί θα τα παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου. Μια χειρονομία που αναδεικνύει την τιμιότητα και την υπευθυνότητα του δημάρχου.

Στην σχετική ανάρτηση, ο κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Οποίος έχασε τραπεζική κάρτα και το ποσό των 105 ευρώ πλησίον του περιπτέρου της πλατείας ΘΕΡΜΟΥ παρακαλώ να με βρει να του τα δώσω , διαφορετικά αύριο πρωί θα τα αφήσω στο Αστυνομικό Τμήμα ΘΕΡΜΟΥ».

Σε νεότερη ενημέρωση, ο κ. Κωνσταντάρας ανέφερε ότι βρέθηκε ο κάτοχος και η κάρτα και το χρηματικό ποσό επιστράφηκαν.

Αναλυτικά αναφέρει ο ίδιος: «Βρέθηκε ο κάτοχος !!!! Ποτέ δεν κρατάμε κάτι που δεν μας ανήκει !!! Ο Αγιος ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ !»