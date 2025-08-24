Θέρμο: Το πρόγραμμα πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αγίου Κοσμά
Με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων θα τιμήσει το Θέρμο σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 , την μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
Σε σχετική ανάρτηση του δημάρχου Θέρμου, κ. Σπύρου Κωνσταντάρα ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
Θρησκευτικές Εκδηλώσεις Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Ώρα 7:00 – 10:30 π.μ. Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.
Ώρα 11:30 π.μ. Δέηση στον χώρο όπου βρισκόταν το πατρικό σπίτι του Αγίου.
Ώρα 6:30 μ.μ.Μεθέορτος Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θέρμου. Θα ακολουθήσει λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Ιεράς Εικόνος στους δρόμους της πόλεως, ενώ δέηση θα τελεστεί στην κεντρική πλατεία Θέρμου. Η πομπή θα καταλήξει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός.
Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν κορυφαία πνευματική στιγμή για την τοπική Εκκλησία και τους πιστούς, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου που σφράγισε με τη ζωή και το έργο του την Ορθοδοξία και το Γένος.
21:00 Χαιρετισμός Δημάρχου Θέρμου κ. Σπυρίδωνος Κωνσταντάρα
21:20 Ευχαριστήρια αποφώνηση της εκπροσώπου του Τομέα Πολιτισμού του δήμου Θέρμου κ. Σοφίας Αγνίδη- Στεργίου στους συντελεστές των εκδηλώσεων .
21:25 Παραδοσιακοί Χοροί από τον Πολιτιστικό Όμιλο Θέρμου (ΕΟΘ) με τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλειο Τριανταφύλλου.
22:30 Πέρας Εκδηλώσεων