Θέρμο: Το πρόγραμμα πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αγίου Κοσμά

Σε σχετική ανάρτηση του δημάρχου Θέρμου, κ. Σπύρου Κωνσταντάρα ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

Ώρα 7:00 – 10:30 π.μ. Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.

Ώρα 11:30 π.μ. Δέηση στον χώρο όπου βρισκόταν το πατρικό σπίτι του Αγίου.

Ώρα 6:30 μ.μ.Μεθέορτος Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θέρμου. Θα ακολουθήσει λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Ιεράς Εικόνος στους δρόμους της πόλεως, ενώ δέηση θα τελεστεί στην κεντρική πλατεία Θέρμου. Η πομπή θα καταλήξει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός.

21:00 Χαιρετισμός Δημάρχου Θέρμου κ. Σπυρίδωνος Κωνσταντάρα

21:20 Ευχαριστήρια αποφώνηση της εκπροσώπου του Τομέα Πολιτισμού του δήμου Θέρμου κ. Σοφίας Αγνίδη- Στεργίου στους συντελεστές των εκδηλώσεων .

21:25 Παραδοσιακοί Χοροί από τον Πολιτιστικό Όμιλο Θέρμου (ΕΟΘ) με τον χοροδιδάσκαλο κ. Βασίλειο Τριανταφύλλου.

22:30 Πέρας Εκδηλώσεων