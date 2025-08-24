Θέρμο: Το αδιαχώρητο στον Εσπερινό για τον Άγιο Κοσμά στο Μέγα Δένδρο

Ατέλειωτη ροή προσκυνητών κατέφθασε από το Θέρμο και κάθε γωνιά της Ελλάδας στον Αρχιερατικό Εσπερινό για τον Άγιο Κοσμά στο Μέγα Δένδρο.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου 2025 ο Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Μέγα Δένδρου Θέρμου, επί τη μεγάλη εορτή του Πολιούχου της πόλεως, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Της Ιεράς Ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο οποίος απηύθυνε λόγους πνευματικής οικοδομής προς τους πιστούς, αναφερόμενος στη σπουδαία μορφή και στο έργο του Αγίου Κοσμά, που σημάδεψε την πορεία του Γένους.

Η Ιερά Μονή κατακλύστηκε από πλήθος προσκυνητών, οι οποίοι κατέφθασαν από κάθε γωνιά της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και από άλλες περιοχές, για να τιμήσουν τον Άγιο και να λάβουν την ευλογία του. Το Μέγα Δένδρο, γενέτειρα του Αγίου Κοσμά, αν και σήμερα ένα χωριό σχετικά ερημωμένο, ζωντάνεψε χάρη στη μεγάλη πανήγυρη. Το γεγονός ότι η εορτή συνέπεσε με το Σαββατοκύριακο, συνέβαλε ώστε η συμμετοχή να είναι ιδιαίτερα έντονη, με αδιάκοπη ροή προσκυνητών που συνέρρεαν στο μοναστήρι.

Σε σχετική ανάρτηση, ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Αρχιερατικός Εσπερινός μετ Αρτοκλασίας στην Ιερά Μονή Μέγα Δένδρου ΘΕΡΜΟΥ με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ για την μεγάλη εορτή του Πολιούχου της πόλεως Αγίου Κοσμά του ΑΙΤΩΛΟΥ !

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!»

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή, 24 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, όπου θα κορυφωθούν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θέρμου, με τη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Ιεράς Εικόνος στους δρόμους της πόλεως, ενώ δέηση θα τελεστεί στην κεντρική πλατεία Θέρμου.

Δείτε φωτογραφίες: