Θέρμο: Την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία Θα επισκεφθεί ο Παναιτωλικός

Στο Θέρμο θα βρεθεί ο Παναιτωλικός με επίσκεψη στην κατασκήνωση της Αγία Σοφίας και αναμνηστικά δώρα για τους μικρούς φίλους.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Αύριο 26/8/2025 και ώρα 11:00 το πρωί, θα επισκεφτεί την Κατασκήνωση Θέρμου στην Αγία Σοφία , η ποδοσφαιρική Ομάδα του Παναιτωλικού και οι ποδοσφαιριστές θα μιλήσουν στα παιδιά και θα μοιράσουν αναμνηστικά δώρα.

Ευχαριστώ την διευθύντρια της Κατασκήνωσης κα Μιχαηλία Κόκκοτου για την εξασφάλιση μιας ακόμα δράσης για τα παιδιά.

Ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός θα τελεσθεί την Τέταρτη ώρα 19:30 το απόγευμα , από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ».