Θέρμο: Θεία Λειτουργία στη Μονή Αγίας Παρασκευής Μάνδρας για το θαύμα της γρίπης

Με κατάνυξη τελέστηκαν στο Θέρμο ο Πανηγυρικός Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μάνδρας, όπου τιμήθηκε το ιστορικό θαύμα της Ισπανικής γρίπης του 1918.

Το απόγευμα της Πέμπτης (19.11.25) τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ Αρτοκλασίας στην Ιερά Μονή.

Σε ανάρτηση της αντιδημάρχου Θέρμου, κ Κατερίνας Λάμπου αναφέρεται:

«Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μετ’ Αρτοκλασίας στην Αγία Παρασκευή Μάνδρας Θέρμου.

Με κατάνυξη τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός στην Αγία Παρασκευή Μάνδρας, εκεί όπου χτυπά η πνευματική καρδιά του τόπου μας και όπου η μνήμη του μεγάλου θαύματος του 1918 παραμένει ζωντανή.

Τότε, η Ισπανική γρίπη θέριζε το Θέρμο. Οι άνθρωποι ζούσαν μέσα στον φόβο και την απώλεια, καθημερινά, οι θάνατοι πλήθαιναν και καμία ανθρώπινη βοήθεια δεν μπορούσε να δώσει λύση. Μέσα στην απόγνωση, κλήρος και λαός σήκωσαν τα μάτια στον ουρανό και την ψυχή στην Αγία Παρασκευή.

Στις 20 Νοεμβρίου 1918, οι ιερείς και οι κάτοικοι ανέβηκαν στο Μοναστήρι, πήραν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής και την κατέβασαν στο Θέρμο με δάκρυα, ψαλμούς και το “Κύριε ελέησον”. Και τότε έγιναν τα θαύματα: νέοι και ηλικιωμένοι που βρίσκονταν στο κατώφλι του θανάτου σηκώθηκαν, ανέκτησαν τις δυνάμεις τους, και η επιδημία σταμάτησε απότομα.

Από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα, η περιοχή μας δεν ξεχνά. Με ευγνωμοσύνη, πίστη και βαθιά συγκίνηση τιμά κάθε χρόνο την Αγία Παρασκευή που στάθηκε προστάτιδα και παρηγοριά σε μια σκοτεινή εποχή.

Η χάρη της Αγίας Παρασκευής ας μας συνοδεύει και φέτος, δυναμώνοντας την πίστη και την ενότητα όλων μας».

Το πρωί της Πέμπτης (20.11.25), τελέστηκε Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μάνδρας. Στην εορταστική ακολουθία έδωσε το παρών και ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας. Σε σχετική ανάρτηση αναφέρει:

«Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή Μάνδρας για το Θαύμα της γρίπης. Χρόνια πολλά!»

Δείτε φωτογραφίες: