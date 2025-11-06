Θέρμο: Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με γνώμονα την αντλησιοταμίευση στην «Σκαλούλα»

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, με ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να αφορούν την αντλησιοταμίευση στη θέση «Σκαλούλα».

Η ανακοίνωση:

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18:00 θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με οχτώ (8) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

1. «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενες Γραμμές Μεταφοράς (ΓΜ) Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Δ ́)» (ΠΕΤ 2406014619)»

2. «Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Αντλησιοταμίευση στη θέση «Σκαλούλα», στη Λίμνη Τριχωνίδα στις Δ.Ε. Θέρμου & Παραβόλας, του Δ. Θέρμου & Αγρινίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνοδά έργα» (ΠΕΤ: 2507008429)»

3. «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Θέρμου»

4. «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Θέρμου»

5. «Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 2025»

6. «Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Θέρμου»

7. «Επί αίτησης του κ. Κότσαλου Κων/νου του Ιωάννη για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (σχετική η υπ’ αριθμ. 2/2025 Πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας Λευκού του Δήμου Θέρμου)»

8. «Εξέταση αιτήματος δημοτών Δημοτικής Κοινότητας Αμβρακιάς για αλλαγή του τύπου της πλακόστρωσης στο πλαίσιο της ανάπλασης του οικισμού με το υπό κατασκευή έργο: «Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης σε επιλεγμένες περιοχές οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου»

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ