Θέρμο: Τα αποτελέσματα του 6ου αγώνα δρόμου “Κοσμάς ο Αιτωλός” (ΦΩΤΟ – ΠΙΝΑΚΑΣ)

Θέρμο: Τα αποτελέσματα του 6ου αγώνα δρόμου “Κοσμάς ο Αιτωλός”

10km

Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club 10km

1 1 1 Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ 1992 TECNICA – RESCUE FLIES RUNNUNG TEAM 0:36:24.377

2 2 1 Male 41 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΙΚΑΡΟΣ RUNNING 0:37:27.744

3 3 2 Male 81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ 1992 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:40:20.487

4 4 3 Male 105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 1996 0:40:25.476

5 5 1 Male 113 ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ 1979 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:40:47.980

6 6 1 Male 7 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ 1969 ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:40:47.993

7 7 2 Male 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – 0:40:48.264

8 1 1 Female 56 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ 1974 ΛΕΥΚΑΔΑ 0:40:59.273

9 8 3 Male 119 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1973 0:41:20.310

10 9 2 Male 134 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ – 0:41:51.756

11 10 4 Male 128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:04.553

12 11 5 Male 44 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0:42:34.736

13 12 2 Male 93 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:43:09.287

14 13 3 Male 87 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΥ 1970 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 0:43:43.143

15 14 6 Male 60 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ 1976 0:43:45.190

16 15 3 Male 62 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ 1982 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:43:45.884

17 16 1 Male 110 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 1958 CHALANDRI 0:43:56.567

18 17 4 Male 88 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967 ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:44:16.040

19 18 7 Male 24 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ 1976 LEPANTO 0:44:24.020

20 19 5 Male 66 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1968 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/ΚΑΤΟΥΝΑ 0:45:04.327

21 20 4 Male 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:45:13.194

22 2 2 Female 26 ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ 1976 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:45:31.117

23 21 6 Male 25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΑΖ 0:45:51.406

24 22 7 Male 6 ΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 1964 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:46:06.493

25 23 2 Male 50 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ 1956 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:46:08.986

26 24 5 Male 5 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:19.116

27 25 8 Male 57 ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΟΚΙΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:40.440

28 26 9 Male 70 ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΕΡΙΤΣΗΣ 1971 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:47:04.373

29 27 8 Male 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΕΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0:47:04.506

30 28 6 Male 89 ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ 1987 0:47:18.493

31 29 4 Male 76 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ 2002 ΓΕΑ 0:47:40.644

32 30 10 Male 67 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 1980 ΠΑΤΡΑ 0:47:41.970

33 31 7 Male 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990 VILLAGE GYM FITNESS AND HEALTH 0:48:09.836

34 3 1 Female 78 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:48:22.363

35 32 9 Male 37 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΔΕΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:48:31.100

36 33 3 Male 18 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:48:32.210

37 34 11 Male 64 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΜΙΤΗΣ 1976 ΠΥΡΓΟΣ 0:48:40.147

38 35 12 Male 96 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:46.716

39 36 4 Male 12 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗΣ 1959 MRCC MÜNCHEN 0:48:48.147

40 4 3 Female 83 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 1975 ALIARTISTAS RUNNING TEAM 0:48:51.180

41 37 10 Male 120 ΝΙΚΟΣ ΤΣΕΚΑΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:53.164

42 38 11 Male 59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:48:55.110

43 39 13 Male 123 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 1974 0:49:11.656

44 40 14 Male 73 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:49:55.620

45 41 15 Male 65 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:50:35.620

46 42 16 Male 61 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΑΜΠΟΣ 1972 0:50:35.897

47 43 12 Male 98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1968 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:50:56.063

48 44 17 Male 27 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 1976 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 0:50:58.016

49 45 18 Male 95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:05.450

50 5 2 Female 71 ΜΥΡΤΩ ΜΙΧΑΛΟΥ 1985 ΠΑΤΡΑ 0:51:20.400

51 46 5 Male 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2001 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ 0:51:20.490

52 47 19 Male 17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1978 LEPANTO RUNNERS 0:51:23.453

53 48 5 Male 121 MICHAIL ΤΣΕΣ 1958 ELEOUSA_IOANNINA 0:51:26.847

54 49 6 Male 14 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΝΤΗΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:31.000

55 50 13 Male 106 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΟΣ 1967 0:51:33.966

56 51 20 Male 107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΑΓΚΑΣ 1973 ΣΔΥΘ 0:51:37.850

57 52 14 Male 92 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΟΥ 1969 0:51:42.847

58 6 4 Female 16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ 1974 LA PIAZZA 0:51:52.880

59 7 3 Female 136 ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΗ – 0:52:14.850

60 53 15 Male 109 ΝΙΚΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1968 50 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΝΕ 0:52:18.300

61 54 6 Male 48 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 0:52:22.850

62 8 5 Female 103 ΒΑΣΩ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 1973 ΛΕΥΚΑΔΑ 0:52:33.360

63 55 7 Male 82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:36.117

64 9 4 Female 75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΛΟΒΑΡΗ 1972 0:52:45.077

65 56 21 Male 102 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 1978 ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ 0:52:46.530

66 57 8 Male 80 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΝΕΛΗΣ 1955 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ 0:53:29.287

67 10 6 Female 94 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ 1969 0:53:33.206

68 58 22 Male 46 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ 1980 ΠΕΡΣΕΒΟΣ 0:53:38.714

69 59 16 Male 125 ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ- ΘΕΡΜΟ 0:53:45.336

70 60 9 Male 104 ΘΩΜΑΣ ΣΑΓΡΟΠΟΥΛΟΣ 1952 0:53:46.080

71 11 5 Female 53 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΕΟΥ 1987 BEERUNNER 0:54:17.157

72 61 7 Male 137 ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – 0:54:17.213

73 62 23 Male 140 ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΤΣΑΣ – 0:54:18.040

74 63 8 Male 47 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:21.650

75 64 10 Male 90 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1950 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:54:35.780

76 65 24 Male 23 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1973 0:54:36.466

77 66 25 Male 33 ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 1974 LEPANTO 0:54:45.940

78 67 17 Male 55 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1962 0:55:03.144

79 12 7 Female 131 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ – 0:55:17.143

80 68 9 Male 139 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΜΨΩΝΑΣ – 0:55:20.616

81 13 6 Female 138 ΜΑΡΙΑ ΙΒΡΟΥ – 0:55:20.663

82 69 26 Male 132 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ – 0:55:28.667

83 70 10 Male 13 ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΧΑΣ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:41.377

84 71 18 Male 112 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ 1969 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:56:27.737

85 72 11 Male 54 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1989 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 0:57:13.880

86 14 8 Female 22 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 1971 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:57:30.326

87 73 27 Male 63 ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΚΕΑΣ 1977 TEAM DOLIOS 0:57:44.527

88 74 28 Male 133 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ – 0:57:46.124

89 75 29 Male 127 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1977 Ε.Σ. 0:58:05.620

90 76 19 Male 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1967 ΣΥΠΑΤΡΑΣ 0:58:21.397

91 77 11 Male 28 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ 1958 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑ 0:58:30.374

92 78 20 Male 97 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1965 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:58:38.500

93 79 12 Male 8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1959 Σ. Δ. ΑΡΤΑΣ 0:59:39.594

94 15 9 Female 40 ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1969 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:59:44.963

95 16 10 Female 101 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΕΓΑ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:00:21.513

96 80 21 Male 10 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:21.543

97 81 30 Male 34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:22.920

98 17 7 Female 115 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 1989 VILLAGE GYM FITNESS AND HEALTH 1:00:29.750

99 82 13 Male 36 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:00:35.703

100 18 8 Female 21 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΕΚΟΥΛΗ 1976 1:00:37.450

101 83 31 Male 77 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ 1972 Α.Μ.Σ. ΠΥΓΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 1:00:41.190

102 84 32 Male 108 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ 1978 1:00:53.547

103 85 22 Male 31 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 1961 LEPANTO 1:00:58.246

104 86 23 Male 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1965 LEPANTO 1:01:00.377

105 87 24 Male 20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02:15.660

106 88 33 Male 1 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1976 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1:02:19.543

107 89 25 Male 15 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ 1963 1:03:24.586

108 90 14 Male 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ 1986 1:04:44.996

109 91 34 Male 126 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1979 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:06:02.583

110 92 26 Male 35 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 1970 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:06:36.153

111 93 35 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 ΠΑΤΡΑ 1:06:57.053

112 94 12 Male 9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ 1985 ICU NURSE 1:08:35.144

113 19 9 Female 116 ΦΡΟΣΩ ΣΤΑΜΕΛΟΥ 1983 SKY WOMAN RUNNING TEAM 1:10:29.484

114 20 10 Female 39 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1984 1:10:58.006

115 95 27 Male 100 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ 1964 ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ —

5km

Rank By Gen. By Cat. Gender BIB Name YOB Club 5km

1 1 1 Male 490 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – 0:18:58.794

2 2 2 Male 473 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΑΣ 2004 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:19:13.273

3 3 3 Male 491 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ – 0:19:37.003

4 4 4 Male 409 ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 1998 0:19:41.300

5 5 1 Male 459 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1969 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:20:06.473

6 6 5 Male 397 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1981 0:20:06.717

7 7 2 Male 426 ΘΩΜΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 1967 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:20:19.110

8 8 6 Male 489 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ 2006 0:20:27.017

9 9 3 Male 450 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1974 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:21:04.617

10 10 7 Male 391 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:23.693

11 11 4 Male 433 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ 1966 ΣΔΥΑ 0:21:48.450

12 1 8 Female 425 ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ 2005 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 0:22:17.387

13 12 9 Male 474 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΗΣ 1979 0:22:18.267

14 13 10 Male 466 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΧΟΣ 1986 0:23:23.937

15 14 11 Male 462 ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1988 0:23:43.680

16 15 5 Male 468 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ASTAKOS 0:23:56.813

17 16 12 Male 427 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ 1994 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:23:58.983

18 17 13 Male 400 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1991 0:24:09.590

19 18 14 Male 463 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 1991 0:24:11.207

20 19 6 Male 396 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΝΤΖΗΣ 1975 0:24:14.604

21 20 7 Male 395 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ 1975 0:24:23.107

22 21 8 Male 401 ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΚΚΑΣ 1974 0:24:24.847

23 22 15 Male 417 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΚΚΑΣ 1966 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 0:24:30.340

24 2 16 Female 483 ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ 1984 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:24:42.470

25 23 9 Male 429 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 1971 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:24:50.937

26 24 17 Male 418 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 0:25:25.067

27 3 18 Female 436 ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ 2005 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0:25:25.960

28 25 10 Male 471 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ 1976 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:25:33.523

29 26 19 Male 443 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΤΤΑΣ 2005 Γ Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:25:46.590

30 27 20 Male 442 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΑΣ 2000 ΘΕΡΜΟ 0:25:46.983

31 28 21 Male 437 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΝΤΑΣ 1991 0:25:54.427

32 29 22 Male 413 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΙΩΤΗΣ 1998 0:25:56.240

33 30 11 Male 439 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:25:59.487

34 4 23 Female 432 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ 1984 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:26:01.514

35 31 12 Male 419 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΗΣ 1979 ASTAKOS 0:26:04.717

36 32 13 Male 455 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1969 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:26:10.186

37 33 14 Male 456 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:26:24.127

38 34 24 Male 482 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ- ΘΕΡΜΟ 0:26:28.387

39 35 15 Male 410 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ 1962 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:26:32.440

40 36 16 Male 445 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ 1973 IL NOVE 0:26:35.820

41 37 17 Male 475 ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 1967 0:26:41.793

42 5 18 Female 416 ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΔΑΡΑ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:26:47.717

43 6 19 Female 405 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΡΡΙΜΑΝΗ 1975 0:27:15.390

44 38 20 Male 492 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ – 0:27:18.293

45 39 25 Male 447 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2006 0:27:27.967

46 7 21 Female 393 ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΝΔΡΕΑ 1975 0:27:53.183

47 40 22 Male 465 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:28:12.524

48 8 23 Female 480 ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΡΚΑ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:28:12.667

49 41 26 Male 414 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1982 0:28:13.384

50 9 27 Female 486 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1984 0:28:14.120

51 42 28 Male 435 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 2007 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:28:41.323

52 10 24 Female 449 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ 1978 TOM TOUNTAS RUNNING TEAM / LEPANTO RUNNERS 0:28:57.676

53 11 25 Female 452 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1967 0:29:08.686

54 12 26 Female 441 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ 1980 0:29:16.253

55 43 29 Male 454 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΛΙΒΙΕΡΗΣ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:38.403

56 13 30 Female 464 ΛΑΟΥΡΑ ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ 1985 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:29:43.483

57 44 27 Male 460 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΕΛΗΣ 1976 0:29:51.653

58 14 31 Female 496 ΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ – 0:30:10.750

59 45 32 Male 488 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ 1998 ΘΕΡΜΟ 0:30:22.666

60 46 28 Male 440 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:30:23.354

61 47 33 Male 494 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ – 0:30:32.103

62 48 34 Male 493 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – 0:30:33.516

63 15 35 Female 495 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΚΟΥΛΗ – 0:30:42.970

64 16 36 Female 446 ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1981 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:31:19.100

65 17 29 Female 428 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΛΑΔΗ 1977 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:31:25.267

66 49 37 Male 392 ΜΑΧΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 0:31:51.107

67 50 30 Male 477 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΟΥΡΑΣ 1974 0:31:56.263

68 51 31 Male 411 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1962 0:32:05.184

69 52 32 Male 394 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1980 0:32:05.590

70 53 38 Male 481 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΣΑΡΗΣ 2007 0:32:16.134

71 54 33 Male 431 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΝΔΡΑΛΗΣ 1962 NEOSIS GYM MESOLONGI 0:32:31.757

72 55 34 Male 458 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1960 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:32:42.120

73 56 35 Male 399 ΗΛΙΑΣ ΛΑΠΑΓΓΕΛΗΣ 1952 0:32:43.530

74 57 36 Male 485 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ 1977 0:32:45.200

75 58 37 Male 448 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 0:32:55.133

76 59 39 Male 415 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ 1986 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 0:33:04.084

77 60 40 Male 403 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2007 ΑΣΑΘ 0:33:05.510

78 18 41 Female 487 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΟΡΟΖΙΔΗ 2000 0:33:14.300

79 61 38 Male 472 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 1959 ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0:34:00.613

80 19 42 Female 497 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΗ – 0:35:01.407

81 62 39 Male 470 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1979 0:35:34.027

82 20 40 Female 407 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1970 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:35:48.340

83 21 43 Female 469 ΓΙΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 1985 0:36:32.894

84 22 41 Female 478 ΚΩΝΣΤΑΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΓΚΑ 1980 0:36:33.053

85 63 42 Male 434 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΒΕΛΟΣ 1956 0:36:52.656

86 64 44 Male 451 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2006 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:36:54.607

87 23 45 Female 412 ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 2002 0:36:59.333

88 24 43 Female 420 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΣΙΑΔΑ 1979 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:37:11.390

89 25 44 Female 438 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 1977 AOK 0:37:28.300

90 26 45 Female 406 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1969 0:37:37.627

91 27 46 Female 484 ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΑΚΑ 1983 FLAKAS RUN 0:38:01.503

92 28 47 Female 422 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ 2005 KICK BOXING UFC 0:38:04.696

93 29 46 Female 430 ΑΡΣΙΝΟΗ ΚΟΝΔΡΑΛΗ 1967 BOOTCAMP AITOLIKO 0:38:09.697

94 30 48 Female 457 ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1990 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:38:19.080

95 65 47 Male 398 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1942 LEPANTO 0:38:27.457

96 31 48 Female 498 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ – 0:38:42.507

97 32 49 Female 461 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2002 ΘΕΡΜΟ 0:38:44.740

98 33 49 Female 479 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΓΚΑ 1979 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΡΜΟΥ 0:38:50.653

99 34 50 Female 424 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ 2003 KICK BOXING UFC 0:39:18.957

100 66 51 Male 453 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ 1972 0:39:20.757

101 67 50 Male 467 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ 1962 0:39:21.087

102 35 52 Female 423 ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΛΟΥ 2003 KICK BOXING UFC 0:46:37.996

103 36 51 Female 408 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΤΣΑΛΟΥ 1978 0:46:41.334

104 68 53 Male 404 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ 1983 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:46:44.264

