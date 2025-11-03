Θέρμο: Στο υπό ανέγερση γηροκομείο της Μητρόπολης ο κ. Δαμασκηνός την Τετάρτη

Επίσκεψη στο υπό ανέγερση γηροκομείο της Μητρόπολης στο Θέρμο θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη (5.11.25) ο κ. Δαμασκηνός.

Δύο ημέρες αργότερα ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα βρίσκεται στις Σέρρες όπου θα χοροστατήσει σε Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Ολόκληρο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη:

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως

Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.

ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως

Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Θέρμο

Επίσκεψη στο υπό ανέγερση Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως

Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.

Αστακός

Επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Σέρρες – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Σέρρες – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

17:30’ Κάμπος Αμπελακίου – Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου

Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07:30’ Αιτωλικό – Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου

Όρθρος και πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

17:00’ Μεσολόγγι – Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής

Εσπερινό Κήρυγμα Μητροπολίτου.

*Φωτογραφία αρχείου