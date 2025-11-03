Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αιτωλοακαρνανία

Θέρμο: Στο υπό ανέγερση γηροκομείο της Μητρόπολης ο κ. Δαμασκηνός την Τετάρτη

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Επίσκεψη στο υπό ανέγερση γηροκομείο της Μητρόπολης στο Θέρμο θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη (5.11.25) ο κ. Δαμασκηνός.

Δύο ημέρες αργότερα ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα βρίσκεται στις Σέρρες όπου θα χοροστατήσει σε Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Ολόκληρο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.

ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Θέρμο
Επίσκεψη στο υπό ανέγερση Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
09:00’ Μεσολόγγι – Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως
Προγραμματισμένες Συναντήσεις Μητροπολίτου.
Αστακός
Επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Σέρρες – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Σέρρες – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Όρθρος και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.
17:30’ Κάμπος Αμπελακίου – Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
07:30’ Αιτωλικό – Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου
Όρθρος και πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
17:00’ Μεσολόγγι – Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής
Εσπερινό Κήρυγμα Μητροπολίτου.

*Φωτογραφία αρχείου

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.