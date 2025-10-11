Θέρμο: Σε τελική ευθεία η ανακαίνιση στο γήπεδο Πετροχωρίου - Σύντομα τα εγκαίνια

Παραδίδεται πολύ σύντομα το γήπεδο Πετροχωρίου στο Θέρμο, καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακατασκευής του αγωνιστικού χώρου και της περίφραξης, ενώ τοποθετήθηκε σύγχρονος χλοοτάπητας και νέος αθλητικός εξοπλισμός.

Η αναβάθμιση υλοποιήθηκε από τον Δήμο Θέρμου μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με προϋπολογισμό περίπου 342.000 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής.

Σε σχετική ανάρτηση, ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε φωτογραφίες από το ανακαινισμένο γήπεδο, αναφέροντας:

«Μόλις μου έστειλαν φωτογραφίες οι εργαζόμενοι στο γήπεδο Πετροχωρίου με μήνυμα ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και μου ζήτησαν τη χάρη να παραβρεθούν στα εγκαίνια. Αυτονόητη η παρουσία όλων! Σύντομα θα ανακαινίσουμε και τα αποδυτήρια. Τα έργα προχωρούν παντού!»

 Δείτε φωτογραφίες:

11 Οκτ 2025

