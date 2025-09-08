Θέρμο: Πυροβόλησε θήραμα αλλά σκάγι βρήκε στο πρόσωπο άλλον κυνηγό

Δεν πήγε καλά το κυνήγι για δύο άνδρες στο Θέρμο καθώς ένας εξ αυτών τραυματίστηκε από σκάγι στο πρόσωπο και ως υπαίτιος συνελήφθη ο άλλος κυνηγός που κατά την ώρα του ατυχήματος πυροβόλησε θήραμα.

Συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή του Θέρμου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με έτερο άνδρα κυνήγι θηραμάτων, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, σε διερχόμενο θήραμα, με αποτέλεσμα ένα σκάγι να τραυματίσει τον παθόντα στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματική βλάβη, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συλληφθέντα θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.