Θέρμο: Προσωρινός ανάδοχος στο δρόμο Μελίγκοβα – Αμβρακιά

Προσωρινός ανάδοχος για το δρόμο Μελίγκοβα – Αμβρακιά στο Θέρμο, ένα έργο με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Ιδιαίτερα έντονο ήταν το ενδιαφέρον εργοληπτικών επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας – και όχι μόνο- για τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τη β’ φάση της βελτίωσης του δρόμου Μελίγκοβα – Αμβρακιά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για το έργο, με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατατέθηκαν συνολικά 12 προσφορές από εργοληπτικές εταιρείες, που προσέφεραν εκπτώσεις από 1 έως 47%. Βάσει νόμου η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού κάλεσε τους υποψήφιους αναδόχους του έργου που προσέφεραν ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης που ξεπερνούσε κατά 10% το μέσο όρο των εκπτώσεων, να παρέχουν περαιτέρω εξηγήσεις και αιτιολόγηση της προσφοράς τους. Εν τέλει τρεις από τις εργοληπτικές εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό απορρίφθηκαν, καθώς δεν έγιναν δεκτές οι εξηγήσεις που έδωσαν για την προσφορά τους, με αποτέλεσμα προσωρινός ανάδοχος του έργου με έκπτωση 39% να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος».

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, μένει να φανεί αν θα υπάρξουν προσφυγές ή ενστάσεις από τους έτερους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Διαφορετικά σχετικά σύντομα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2022 είχε υπογραφεί η πρώτη φάση της βελτίωσης του πολύπαθου επαρχιακού οδικού δικτύου στο ορεινό τμήμα του Δήμου Θέρμου. Κάτοικοι και φορείς της περιοχής έχουν επανειλημμένα ζητήσει από την Πολιτεία να αυξήσει τη ροή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων προς την Περιφέρεια, καθώς αρκετές ορεινές Κοινότητες εξυπηρετούνται ακόμη σήμερα από χωματόδρομους. Ωστόσο μέχρι σήμερα η ροή αυτή γίνεται με το σταγονόμετρο….

Το έργο «βελτίωση του δρόμου Μελίγκοβα – Αμβρακιά (β΄φάση)» αφορά συγκεκριμένα στο τμήμα από το τέλος της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού μετά την Μελίγκοβα μέχρι την Αμβρακιά.

Το συνολικό μήκος της επέμβασης είναι περίπου 4,5 χλμ. Πρόκειται για χωματόδρομο κακής βατότητας και προσβασιμότητας, για τον οποίο προβλέπεται βελτίωση – ασφαλτόστρωση.

Οι κύριες εργασίες είναι οι εξής:

• χωματουργικές εργασίες (καθαρισμοί – διάνοιξη τάφρων και επένδυσή τους με σκυρόδεμα).

• Κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτοί οχετοί και τοίχοι αντιστήριξης) κλπ.

• Εξυγίανση οδοστρώματος όπου απαιτείται , κατασκευή υπόβασης – βάσης και κατασκευή μίας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας..

• Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα Συνείδηση