Θέρμο: Ποσοστό για είσοδο σε Πανεπιστήμια σε αποφοίτους περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Και ο Δήμος Θέρμου στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια για αποφοίτους Λυκείων από πληγείσες περιοχές από φυσικές καταστροφές, που ανακοίνωσε μέσω εγκυκλίου το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Σε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος Θέρμου, κ Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:
«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε μέσω εγκυκλίου την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για μαθητές και αποφοίτους Λυκείων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μεταξύ των οποίων και ο δήμος ΘΕΡΜΟΥ !
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έως 23 Σεπτεμβρίου 2025:
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στο ειδικό ποσοστό.
Βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου όπου υπέβαλαν την αρχική αίτηση για τις εξετάσεις.
Για όσους φοιτούν ή κατοικούν σε άλλες περιοχές, πρόσθετα δικαιολογητικά (όπως Ε1 γονέα ή αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας).
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να αναζητήσουν την σχετική εγκύκλιο .ΠΡΟΣΟΧΗ στην σύντομη προθεσμία!
Ευχαριστώ την υπουργό κυρία Σοφία Ζαχαράκη !»