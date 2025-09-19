Θέρμο: Ποσοστό για είσοδο σε Πανεπιστήμια σε αποφοίτους περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Και ο Δήμος Θέρμου στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια για αποφοίτους Λυκείων από πληγείσες περιοχές από φυσικές καταστροφές, που ανακοίνωσε μέσω εγκυκλίου το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σε σχετική ανακοίνωση ο δήμαρχος Θέρμου, κ Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε μέσω εγκυκλίου την εφαρμογή του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για μαθητές και αποφοίτους Λυκείων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μεταξύ των οποίων και ο δήμος ΘΕΡΜΟΥ !

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έως 23 Σεπτεμβρίου 2025: