Θέρμο: Ολοκληρώθηκαν οι αιμοδοσίες για το 2025 – Το Σάββατο 8.11. πραγματοποιήθηκε η τελευταία

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στο Θέρμο η τελευταία αιμοδοσία του 2025 στην οποία προσήλθαν 21 αιμοδότες και συγκεντρώθηκαν 19 μονάδες αίματος. Σε συνδυασμό με την αιμοδοσία του Οκτωβρίου, συνολικά: 49 μονάδες αίματος.

Η Ομάδα της Αιμοδοσίας της Πάτρας αποτελούμενη από τη γιατρό Δήμητρα Λεμπούση , τον γιατρό Αλέξανδρο Γκίνη, τους νοσηλευτές Δημήτρη Πιτσικό, Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο και τον οδηγό Δημήτρη Ρουγκάλα έδωσε τον καλύτερο εαυτό της για την επιτυχία της Αιμοδοσίας.

Επιτακτική είναι η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των αιμοδοτών που έχει παρουσιάσει μείωση τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει άμεση σχέση με τις προτεραιότητες και τις αξίες που καλλιεργεί η σύγχρονη κοινωνία στην οποία έχουμε κυριαρχία του ατομικού έναντι του συλλογικού.

Η συμμετοχή νέων ανθρώπων είναι το ζητούμενο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη αιμοδοσία θα γίνει το Μάρτιο του 2026 και θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από όλους για αυξημένη προσέλευση.