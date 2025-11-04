Θέρμο: Όχημα που μετέφερε σκουπίδια έπεσε πάνω σε κολώνες μέσης τάσης

Ατύχημα στο Θέρμο όπου όχημα που μετέφερε σκουπίδια βγήκε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε κολώνες μέσης τάσης.

Αναστάτωση προκλήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (4.11.25) στην είσοδο του Θέρμου, όταν μεγάλο όχημα που εκτελούσε διακομιδή απορριμμάτων βγήκε από την πορεία του, στην ευθεία από το Πετροχώρι προς το Θέρμο, λίγο πριν από τα σχολεία του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε δύο κολώνες μέσης τάσης που βρίσκονταν στην άκρη του οδοστρώματος, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Από την πρόσκρουση υπήρξε κίνδυνος λόγω των καλωδίων του ρεύματος που κόπηκαν ή έμειναν εκτεθειμένα, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνου, ενώ συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ ενημερώθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: thermonews.gr

Κεντρική φωτογραφία αρχείου