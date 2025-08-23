Θέρμο: Ο Θανάσης Παπαθανάσης εκπροσωπεί τη Βουλή στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Κοσμά

Στις εκδηλώσεις στο Θέρμο, προς τιμήν του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο Θανάσης Παπαθανάσης εκπροσωπεί τη Βουλή των Ελλήνων»

Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης θα παραστεί την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στις κεντρικές εκδηλώσεις στο Θέρμο, αφιερωμένες στη μνήμη και στο έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Ο κ. Παπαθανάσης, τιμώντας τον Ισαπόστολο και φωτιστή του Γένους, θα μεταφέρει τον σεβασμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου στον Άγιο Κοσμά, ο οποίος με τη διδασκαλία του στήριξε το φρόνημα και την παιδεία του υπόδουλου Ελληνισμού.

«Η ζωή και η διδασκαλία του Αγίου Κοσμά αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας, υπενθυμίζοντας τις αξίες της ενότητας, της πίστης και της παιδείας», δήλωσε σχετικά ο κ. Παπαθανάσης.