Θέρμο: Ο Θανάσης Παπαθανάσης εκπροσωπεί τη Βουλή στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Κοσμά

Θέρμο: Ο Θανάσης Παπαθανάσης εκπροσωπεί τη Βουλή στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Κοσμά

Στις εκδηλώσεις στο Θέρμο, προς τιμήν του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ο Θανάσης Παπαθανάσης εκπροσωπεί τη Βουλή των Ελλήνων»

Ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Παπαθανάσης θα παραστεί την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στις κεντρικές εκδηλώσεις στο Θέρμο, αφιερωμένες στη μνήμη και στο έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
Ο κ. Παπαθανάσης, τιμώντας τον Ισαπόστολο και φωτιστή του Γένους, θα μεταφέρει τον σεβασμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου στον Άγιο Κοσμά, ο οποίος με τη διδασκαλία του στήριξε το φρόνημα και την παιδεία του υπόδουλου Ελληνισμού.
«Η ζωή και η διδασκαλία του Αγίου Κοσμά αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας, υπενθυμίζοντας τις αξίες της ενότητας, της πίστης και της παιδείας», δήλωσε σχετικά ο κ. Παπαθανάσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

idiotikoi-ypallhloi-kinhtopoihsh-palaistinh

Αγρίνιο: Κάλεσμα Ιδιωτικών Υπαλλήλων στην κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Κάλεσμα των Ιδιωτικών Υπαλλήλων για συμμετοχή, στην συγκέντρωση την Τρίτη στην πλατεία Δημάδη που θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

23 Αυγ 2025

Ετικέτες: ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, Θέρμο

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;