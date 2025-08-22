Θέρμο: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου την Τρίτη

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Θέρμο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Η ανακοίνωση:

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Θέρμου η 23 η /2025 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική) με θέμα «Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για Ιούλιο – Αύγουστο 2025, (άρθρο 67 Α , Ν.3852/2010)» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό έχει προκύψει, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 5620/14-08-2025 σχετικής ανακοίνωσης προς Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, επί του οποίου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση:

«Εξηγήσεις και παραστατικά στοιχεία σχετικά με είσπραξη από τον Δήμο Θέρμου ποσού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» (Ερώτημα: Ζιόβα Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης «ΑΙΤΩΛΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»)

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή. Θέρμο, 22-08-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ