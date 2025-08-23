Θέρμο: Μια βραδιά μαγείας και ξέφρενου ρυθμού με τη Στέλλα Κονιτοπούλου

Μια ανεπανάληπτη μουσική βραδιά χάρισε στο Θέρμο η Στέλλα Κονιτοπούλου, την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο των Γιορτών Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Η πλατεία Θέρμου γέμισε από κόσμο που ήρθε να απολαύσει τη μοναδική φωνή της αγαπημένης ερμηνεύτριας. Με το πλούσιο ρεπερτόριό της και τη χαρακτηριστική της ερμηνεία, η Στέλλα Κονιτοπούλου μάγεψε το κοινό και σκόρπισε κέφι, χαρά και συγκίνηση.

Συνοδευόμενη από τους Βασίλη Κλουβάτο, Κώστα Μήτσιο, Γιώργο Παππά και Άκη Σαγάνη, δημιούργησαν μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Ο κόσμος χόρεψε, τραγούδησε και ακολούθησε τον ρυθμό, δίνοντας στο Θέρμο μια ξεχωριστή γιορτινή αύρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Θέρμου, αποδεικνύοντας ότι κάθε χρόνο οι Γιορτές του Αγίου Κοσμά γίνονται όλο και καλύτερες, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Στέλλα Κονιτοπούλου .

Γιορτές Κοσμά ΑΙΤΩΛΟΥ 2025

Κάθε χρόνο και καλύτερα !!!!»

Δείτε φωτογραφίες: