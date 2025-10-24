Θέρμο: Με πλούσιου εορταστικό πρόγραμμα θα τιμηθεί η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων θα τιμήσει ο Δήμος Θέρμου την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η ανακοίνωση:

Γενικός σημαιοστολισμός Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων, ως και Καταστημάτων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Τραπεζών, από ώρα 8.00 το πρωί της 25ης Οκτωβρίου 2025 μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025 και φωταγώγηση αυτών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Στα σχολεία, (Γενικό Λύκειο Θέρμου, Γυμνάσιο Θέρμου, Δημοτικό Σχολείο Θέρμου, Νηπιαγωγείο Θέρμου), θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28 ης Οκτωβρίου.

Ώρα 10.00 π.μ.: Οι μαθητές και μαθήτριες των σχολείων με επικεφαλής τους καθηγητές και δασκάλους θα καταθέσουν στεφάνια στο Μνημείο των Πεσόντων.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ώρα 7.00 π.μ.: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών.

Ώρα 10.00 π.μ.: Θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου και ομιλία από τον κ. Γεώργιο Σταμάτη, Εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Θέρμου με τίτλο: «Η εποποιία της 28ης Οκτωβρίου 1940: Πνευματική παρακαταθήκη του Ελληνισμού».

Ώρα 10.20 π.μ.: Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους: Δήμαρχο - Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου - Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θέρμου - Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Θέρμου - Εκπρόσωπο Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου - Πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Ομίλου Θέρμου - Πρόεδρο Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου - Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου - Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου & Λυκείου Θέρμου - Πρόεδρο του Εμπορικού, Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Θέρμου - Πρόεδρο του Συλλόγου Πολυτέκνων Θέρμου και Περιχώρων - Πρόεδρο της ΛΕ.Μ.Α.Θ. και Πρόεδρο του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ..

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ένδοξων νεκρών.

Θα ακολουθήσει ο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ».

Θα ακολουθήσει παρέλαση των μαθητών και μαθητριών των σχολείων.

Μετά την παρέλαση στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα δεξιωθούν τους δημότες.

Στη συνέχεια τα χορευτικά τμήματα του Ε.Ο.Θ. θα χορέψουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία.

Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Αλέξανδρος Κοντός.

Παρακαλούνται να ρυθμίσουν:

α) Τα της δοξολογίας και της Επιμνημόσυνης Δέησης ο Αρχιερατικός Επίτροπος Θέρμου.

β) Τα της τάξης και κυκλοφορίας το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.

Τέλος, καλούνται να παραστούν ο κ. Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου και οι Πολιτικές Αρχές.