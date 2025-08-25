Θέρμο: Με λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και παραδοσιακούς χορούς κορυφώθηκαν οι Γιορτές Κοσμά Αιτωλού

Με λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και παραδοσιακούς χορούς έριξαν αυλαία στο Θέρμο οι Γιορτές του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 2025, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών και τοπικών αρχών.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 στο Θέρμο η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού. Η λιτανεία σήμανε και την ολοκλήρωση των πεντηκοστών εορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες καθιερώθηκαν το 1975 από τον ιστορικό κοινοτάρχη και δήμαρχο Τάκη Αραπογιάννη.

Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος πολιτών, συλλόγων και φορέων, τιμώντας με την παρουσία τους τον Εθναπόστολο Άγιο Κοσμά.

Ο Δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, σε ανάρτησή του τόνισε τη σημασία της ημέρας για την πόλη: «Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είναι μόνο ο τοπικός μας Άγιος, αλλά είναι και ο εθναπόστολος που με το λόγο του αφύπνισε το Γένος, στήριξε τις ψυχές και κράτησε ζωντανή την πίστη και την ταυτότητα των Ελλήνων. Στο Θέρμο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον τιμούμε κάθε χρόνο με ευγνωμοσύνη, αλλά και με την υπόσχεση πως θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τις αξίες και τα ιδανικά που μας δίδαξε».

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν ο υφυπουργός Εργασίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθανάσιος Παπαθανάσης ως εκπρόσωπος της Βουλής, οι βουλευτές κ.κ. Χριστίνα Σταρακά και Μίλτος Ζαμπάρας, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο πρώην Δήμαρχος Θέρμου κ. Θεόδωρος Πορφύρης, ο πρώην βουλευτής κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και πολλοί θεσμικοί παράγοντες.

Ο κ. Κωνσταντάρας συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Η παρουσία τόσων εκπροσώπων της πολιτείας, της εκκλησίας και της κοινωνίας στις εκδηλώσεις μας, αποτελεί τιμή για τον τόπο μας. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέβαλαν στην προετοιμασία και την επιτυχία του εορταστικού προγράμματος. Η συνεργασία και η αφοσίωση όλων δείχνουν ότι το Θέρμο μπορεί να στέκεται στο ύψος της ιστορίας και της αποστολής του».

Οι ευχαριστίες του Δήμου Θέρμου εκφράστηκαν προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό, τους κληρικούς που πλαισίωσαν τις λατρευτικές εκδηλώσεις, τη χορωδία γυναικών Θέρμου, τους ιεροψάλτες, τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου, τους τοπικούς συλλόγους και φορείς, το Κέντρο Υγείας Θέρμου και όλους τους επαγγελματίες και εθελοντές που εργάστηκαν ακούραστα για την επιτυχία του προγράμματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις οικογένειες και τα πρόσωπα που προσέφεραν χρηματικά βραβεία σε μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που πρότειναν και στήριξαν τους βραβευθέντες.

Ο Δήμαρχος έκλεισε την ανάρτησή του με συγκίνηση: «Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε όλους τους επισκέπτες που κατέκλυσαν την πόλη μας και συνεόρτασαν μαζί μας. Το Θέρμο παραμένει φάρος πίστης και παράδοσης, και σας καλούμε από σήμερα στον επόμενο εορτασμό. Και του χρόνου με υγεία και ευλογία!».

Το εορταστικό πρόγραμμα συνεχίστηκε και μετά τη λιτάνευση με παραδοσιακούς χορούς. Στις 21:25, στην κεντρική πλατεία του Θέρμου, ο Πολιτιστικός Όμιλος Θέρμου (ΕΟΘ), υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. Βασιλείου Τριανταφύλλου, παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα από δημοτικούς και παραδοσιακούς χορούς της Ρούμελης και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Με την παρουσία πλήθους πιστών και με την ευλογία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, οι εορτές του Θέρμου ολοκληρώθηκαν, αφήνοντας παρακαταθήκη πίστης και ενότητας για τον τόπο.

Δείτε φωτογραφίες: