Θέρμο: Λάβρος ο Σπύρος Κωνσταντάρας μετά από υβριστικές αναρτήσεις σε βάρος του - Μιλάει για ηθικούς αυτουργούς

Επίθεση με σκληρές και υποτιμητικές εκφράσεις δέχθηκε ο Σπύρος Κωνσταντάρας, δήμαρχος Θέρμου, μέσω αναρτήσεων κατοίκου Αυστραλίας που περνά τα καλοκαίρια του στην περιοχή Αγία Σοφία του Δήμου.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του καθώς εκλαμβάνει την εξύβριση από κοινωνικά μέσα δικτύωσης ως ευθεία και βάναυση προσβολή για τον ίδιο και τον οικογένειά του.

Ο κ. Κωνσταντάρας «βλέπει» ντόπιους ηθικούς αυτουργούς («διαταραγμένα θρασίμια» τους χαρακτηρίζει) πίσω από την ενέργεια αυτή και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Σπύρος Κωνσταντάρας:

👉Νομίζουν ότι θα με κάμψουν τέτοιου είδους χυδαία όντα που συκοφαντούν , βρίζουν και προσβάλλουν με αυτό το βάναυσο τρόπο εμένα και την οικογένεια μου .

👉Να γνωρίζουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί ότι δεν θα γλιτώσουν.

👉Νομίζει ο (...) από την μακρινή Αυστραλία (διαμένων στην Αγία Σοφία δήμου ΘΕΡΜΟΥ κάθε καλοκαίρι ) ότι θα διαπράττει αδικήματα και θα παραμείνει ατιμώρητος από την δικαιοσύνη.

👉Οι ντόπιοι ηθικοί αυτουργοί (που όλοι σας γνωρίζετε τα διαταραγμένα αυτά θρασίμια ) και κάθε τοξικός υποβολέας αυτής της αισχρής, χωρίς προηγούμενο, επίθεσης στην οικογένεια μου και σε μένα, σύντομα θα αποκαλυφθούν και η δικαιοσύνη θα τους αποδοθεί.

👉Μέχρι τέλους και εδώ !!!

Τα μηνύματα με υβριστικό περιεχόμενο που παρέθεσε στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Θέρμου: