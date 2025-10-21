Θέρμο: Κινητοποίηση για φωτιά σε σπίτι στη Νέα Μελίγκοβα - Καθοριστική η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2025 σε κατοικία στη Νέα Μελίγκοβα Θέρμου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβεστικές δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο ισόγειο της κατοικίας, αποτρέποντας την εξάπλωσή της και μεγαλύτερες ζημιές.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε καθοριστική.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θέρμου.

