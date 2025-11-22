Θέρμο: Κάηκε διόροφο σπίτι στη Μυρτιά

Σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη διόροφο σπίτι στην Άνω Μυρτιά Θέρμου, όταν λίγο μετά τις 7 το βράδυ του Σαββάτου, 22 Νοεμβρίου, ξέσπασε φωτιά στο ανώτερο επίπεδο του σπιτιού.

Η πυρκαγιά, τα ακριβή αίτια της οποίας διερευνώνται, φαίνεται πως ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο, τον οποίο και κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς. Σημαντικές είναι οι φθορές και στο ισόγειο της οικίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Θέρμου και Αγρινίου με τους πυροσβέστες να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέπουν την περαιτέρω επέκτασή της.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο η κατοικία έχει κριθεί μη κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αναμένεται να φιλοξενηθεί προσωρινά σε σπίτι συγγενών του.

Παράλληλα, έφτασε και ένα περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, προκειμένου να συνδράμει στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια του χώρου.