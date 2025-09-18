Θέρμο: Η ίδρυση Δομής Συσσιτίου στο επίκεντρο της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Η ίδρυση νέας Δομής Συσσιτίου στο επίκεντρο της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμου:

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 18:00 θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με έντεκα (11) θέματα στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

«Ίδρυση και λειτουργία «Νέα Δομή – Παροχής Συσσιτίου Δήμου Θέρμου» με προγραμματική σύμβαση με τον Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ως Δικαιούχο για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Νέα Δομή –Παροχής Συσσιτίου Δήμου Θέρμου» και υποβολή πρότασης προς ένταξη στη με Κωδικό ΟΠΣ : 6020857 και αρ. πρωτ. 3969/29.08.2024 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» με τίτλο «Νέες Δομές Παροχές Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο)» «Διαπίστωση αναγκαιότητας για μίσθωση χώρου για τη λειτουργία «Νέας Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Θέρμου»» «Αναμορφώσεις προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου οικονομικού έτους 2025» «Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών» «Προγραμματισμός διοργάνωσης εκδηλώσεων» «Κατάργηση της αριθ. 92/2025 ΑΔΣ: «Τροποποίηση άδειας λειτουργίας του ΚΔΑΠ του Δήμου Θέρμου και λήψη νέας» «Τροποποίηση της αριθ. 5/2025 ΑΔΣ: «Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τον Ν. 4412-2016, για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών και εξέτασης ενστάσεων, για τον Δήμο Θέρμου έτους 2025»» «Κατάργηση Λογαριασμών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου και ορισμό Οικονομικού Διαχειριστή» «Επί αίτησης της κ. Φλωροπούλου Κωνσταντούλας του Σπυρίδωνα περί πρόθεσης δωρεάς ακινήτου (σχετική η υπ’ αριθμ. 4/2025 Πρόταση του Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δρυμώνα του Δήμου Θέρμου)» «Περί σύστασης Επιτροπής των Πολιτιστικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Θέρμου» «Πολιτική Προστασία: Πυροπροστασία – αντιπλημμυρικά έργα – καθαρισμός ρεμάτων»

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και είναι δυνατή η παρακολούθησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dimos-thermou.gr) επιλέγοντας πάνω δεξιά την επιλογή «Δείτε live το Συμβούλιο». Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη την ώρα της συνεδρίασης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνεδρίασης στο κανάλι του Δήμου Θέρμου στο Youtube, (https://www.youtube.com/channel/UCRSVIlD9iSggZ2UuOG7dtKw), όπου είναι αποθηκευμένες σε video και όλες οι συνεδριάσεις και είναι δυνατό να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή.