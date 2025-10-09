Θέρμο: H Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών τίμησε το μέλος και ομογενή της διασποράς Χρήστο Φίφη

H Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών τίμησε τον ομογενή της διασποράς Χρήστο Φίφη στο Θέρμο στις 5 Οκτωβρίου 2025,στο Πνευματικό κέντρο της Εκκλησίας.

Η «Εκδήλωση προς απόδοσιν τιμής, οφειλομένης, στο εκλεκτό μέλος της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών, τον κορυφαίο Ομογενή της διασποράς ΧΡΗΣΤΟ Ν. ΦΙΦΗ»

Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση τιμής για τον κύριο Χρήστο Φίφη, τον εκ Κοσκινά Θέρμου Ποιητή, Συγγραφέα, Ερευνητή, Καθηγητή Νέων Ελληνικών και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιδρυμάτων RMIT και VictoriaCollege της Μελβούρνης της Αυστραλίας, μέλος της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών (ΕΑΛ).

Ήταν μια απόδοση τιμής σε ένανΑιτωλοακαρνάνα λογοτέχνη, με την υποστήριξη της ΕΑΛ, και προσωπική οργάνωση από την Καλλιρρόη Αγγελάκη (μέλος του ΔΣ). Για πρώτη φορά νοιώσαμε το μεγαλείο ενός ανθρώπου μέσα από τρείς συγκλονιστικές ομιλίες. Ο Ιερέας, o Αθανασόπουλος Κων/νος, μίλησε με την γλώσσα της ανάμνησης όλων των στιγμών που έζησε κοντά στον κύριο ΧρήστοΦίφη. Πρώτη φορά ακούσαμε από Ιερέα μια τέλεια χρήση της γλώσσας, και την εργονομική παρουσίαση γεγονότων.

Ακολούθησε ο ταμίας του Ελληνο-Αυστραλού συνδέσμου, ο κύριος Κ.Δημαράς, ο οποίος επικεντρώθηκε στο έργο του τιμώμενου προσώπου στο εξωτερικό. Οι ομιλίες έκλεισαν με τον κύριο Ξυγκά, δικηγόρο και αντιπρόεδρο της ΕΑΛ. Ο κύριος Ξυγκάς εξήγησε για την από κειμένου απόδοση της ομιλίας του, και η συνέχεια απόδειξε ότι είχε επιλέξει την σωστή μέθοδο. Το μόνο που δεν αντικρίσαμε ήταν τα δάκρυα, από ένα άνθρωπο που συνέδεσε τόσο την καριέρα του ως δικηγόρος όσο και ως λογοτέχνης με έναυσμα από τη φιλία με τον Κύριο Φίφη. Όλα είχαν ξεκινήσει από το θρανίο της τετάρτης τάξης γυμνασίου στο Θέρμο.

Τέλος τον λόγο πήρε το τιμώμενο πρόσωπο. Είδαμε έναν άνθρωπο απλό, με σεβασμό και αγάπη στο χωριό του. Οι γραφές του είναι μια ανάμνηση του χωριού του και του Θέρμου. Την πλακέτα την επέδωσε ο κύριος Δημαράς.

Ακολούθησε γεύμα τιμής από την κυρία Καλλιρόη Αγγελάκη, μέλος του Δ.Σ της Ε.Α.Λ.

ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ