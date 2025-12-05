Θέρμο: Εξασφάλισε 55.000 ευρώ ο Σπ. Κωνσταντάρας για προβλήματα που προέκυψαν από φυσικές καταστροφές

Με ανάρτησή του στο facebook ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας γνωστοποίησε την εξασφάλιση πίστωσης ύψους 55.000 ευρώ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Αβαρίκου – Ανάληψης λόγω φυσικών καταστροφών.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο κ. Κωνσταντάρας ανέφερε: «με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) Κώστα Τσιάρα , εγκρίθηκε πίστωση 55.000 ευρώ , για τον ΤΟΕΒ Αβαρίκου-Ανάληψης , για αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο δίκτυο από φυσικές καταστροφές. Ευχαριστώ τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ,τα στελέχη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας (Κωνσταντίνο Βήτα , Α.Γοραντωνάκη, Ν. Ασημακόπουλο), τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Περιφερειάρχη Γεώργιο Κοντογιάννη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Ενωσιακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ Δημήτρη Παπαγιαννίδη , την νυν Γραμματέα Αργυρώ Ζέρβα , τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ Κωνσταντίνο Στουρνάρα , τους μηχανικούς Χρήστο Αθανασόπουλο , Απόστολο Τσινιά και φυσικά τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και εξαιρετικό φίλο Γιάννη Ανδριανό για την αποφασιστική συμβολή του , στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Κάποιοι θα σπεύσουν να ρωτήσουν; Γιατί δήμαρχε ευχαριστείς τόσους πολλούς για μια τόσο μικρή χρηματοδότηση; Τους ευχαριστώ, διότι , για να εξασφαλιστεί , η όποια μικρή ή μεγάλη χρηματοδότηση χρειάζεται πολλή δουλειά , παρεμβάσεις , γνωριμίες, συνεργάτες , γραφειοκρατία. Το κάνουμε για να απαντήσουμε με πράξεις , «στα λόγια του καφενείου», ότι η δημοτική αρχή σταμάτησε την πληρωμή της ηλεκτροδότησης του ΤΟΕΒ Αβαρίκου-Ανάληψης για εκλογικούς λόγους , όπως αβάσιμα υποστήριξαν , όσοι δεν μπόρεσαν να φέρουν ούτε «ένα ευρω» , για το έργο και τους καλλιεργητές , επι δεκαετίες , αλλά είχαν «εξασφαλιστεί» από τον δήμο, που αν συνεχίζονταν η δημοτική χρηματοδότηση , θα επέρχονταν αύξηση στα δημοτικά τέλη εις βάρος όλων των δημοτών, με δυσμενείς συνέπειες για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μας. Επίσης στείλαμε τα απαραίτητα στοιχεία για χρηματοδότηση του ΤΟΕΒ Κάτω Χρυσοβίτσας και Θέρμου, ώστε να προγραμματιστεί και για τους Οργανισμούς αυτούς επιχορήγηση το νέο χρόνο. Εμείς συνεχίζουμε αταλάντευτα τις προσπάθειες μας να αυξηθεί το εισόδημα των αγροτών , να εκσυγχρονιστούν τα υπάρχοντα αρδευτικά δίκτυα και να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος , μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων”.