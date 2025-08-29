Θέρμο: Έλαμψε στον Εσπερινό η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Ανάληψη

Κοσμοσυρροή πιστών στην Ανάληψη Θέρμου, όπου τελέστηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, παρουσία του Μητροπολίτη Δαμασκηνού.

Της Ιεράς Ακολουθίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, πλαισιωμένος από ιερείς της περιοχής και παρουσία πλήθους πιστών, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν με ευλάβεια τον Τίμιο Πρόδρομο.

Η ατμόσφαιρα υπήρξε κατανυκτική, γεμάτη ζωντάνια, ενώ η παρουσία του Σεβασμιωτάτου και η θερμή συμμετοχή του κόσμου κατέδειξαν για ακόμη μια φορά τη βαθιά πίστη και την ενότητα της τοπικής Εκκλησίας.

Η Ιερά Μονή έλαμψε από φως, ψαλμωδίες και ευλογίες, αποτελώντας πνευματικό καταφύγιο και σημείο συνάντησης για όλους όσοι αναζητούν τη χάρη και την ειρήνη του Θεού.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας:

«ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ.

Αρχιερατικος Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ Δαμασκηνού ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!»

Δείτε φωτογραφίες: