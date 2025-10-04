Θέρμο: Εκτροπή αγροτικού οχήματος στην κατηφόρα κοντά στη διασταύρωση του Κοντού

Εκτροπή αγροτικού οχήματος σημειώθηκε σήμερα το πρωί, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στην κατηφόρα κοντά στη διασταύρωση του Κοντού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε πλαϊνό τοίχο, κατέστρεψε ένα μικρό εικόνισμα που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου, καθώς και έναν κάδο απορριμμάτων, πριν σταματήσει την πορεία του πάνω σε μαντρότοιχο.

Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής, που άκουσαν τον δυνατό θόρυβο, έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν στην απομάκρυνση του οχήματος προς ένα σημείο πιο κάτω, όπου υπήρχε άνοιγμα στο δρόμο, ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.

Ευτυχώς, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν σε υλικές.

Στο σημείο δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή διερχόμενα ή άλλα οχήματα, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα.

